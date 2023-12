400 ezer forint egy éjszaka: fényűző mesevilágban pihen Rácz Jenő és családja

Rácz Jenő fiatal kora ellenére nagyon sokat letett már az asztalra a gasztronómia világában, elég csak azt említeni, hogy Shanghajban a Taian Table étterem konyhafőnöke lett, amely a vezetésével megkapta a Michelin-csillagot, amit a rá következő évben is sikerült megőriznie.

Feleségével, és kislányukkal utazott el pihenni Rácz Jenő Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A családos sztárséf sosem tagadta, hogy bőven van mit a tejbe aprítania, és mindent szeret, ami elegáns, átlagon felüli és köze van a fényűzéshez. Karácsony közeledtével úgy döntött, a festői szépségű, képeslapra illő Maldív-szigeteken piheni ki az év fáradalmait feleségével, Rácz-Gyuricza Dórával és kislányukkal. A feltöltődés már csak azért is ráfér, mert nem is olyan rég eltörte az arccsontját.

Saját villa félmillióért

Jenő és a família túlzás nélkül a földi paradicsomba röppent a hideg elől. A Ripost megtalálta azt az üdülőt, ahol a luxus és a boldogság összefonódik a lenyugvó nap élénk színei alatt. Ez a díjnyertes, ötcsillagos üdülőhely a Dél-Ari-atoll Huvahendhoo-szigetén található, egy rövid, 25 perces hidroplános repülésre a főváros Malé nemzetközi repülőterétől.

Nos, a hidroplános repülés már önmagában nagy élmény, ám még nem minden. A szálláson mindenki megtalálja, amit keres. Kilenc luxusvilla közül választhat, amelyek közül sok medencés, és mindegyik közvetlen hozzáférést biztosít az óceánhoz. Az üdülőhely vendégei négy nyüzsgő bár és négy étterem kínálatát kóstolhatják, kezdve az olasz fine dining ételektől, a thai/indiai fúziótól Tamarindban, egészen a tematikus svédasztalos esték választékáig a legendás Lily Maa büfében. Így Jenő biztos talál olyan fogást, ami az ő kifinomult ízlésének is megfelel.

Igaz, ennek érdekében azért mélyen bele kell nyúlni abba a bizonyos zsebbe, egy éjszaka két főnek körülbelül 400 ezer forintba kerül, ám egy saját vízi villáért 500 ezer forintnak megfelelő összeget is elkérnek éjszakánként.

A kivételes szépségű üdülőhelyről itt tudsz még több képet megnézni!

Szereti a szépet és a luxust

A sztárséfről mindenki tudja, hogy imád mindent, ami minőségi, átlagon felüli és éppen ezért drága. Természetesen ezzel nincs is semmi baj, hiszen Michelin-csillagos sztárszakácsként ezeket meg is engedheti magának. Rácz Jenő köztudottan nem csak a főzésben találta meg az egyik fő szenvedélyét, hanem a karórák gyűjtésében is. A séf nem akármilyen órákat gyűjt, hisz a csuklóján hordott darabok több lakás árának az értékével bírnak.

A Ripost idén nyáron részletesen írt arról a karóráról, amit Jenő az egyik Instagramon közzétett családi fotóján mutatott meg akarva akaratlanul. Bizony, a képen egy Hublot Spirit of Big Bang aranyóra látható. Egy igazán menő óra, ami a sztárséf bevallása szerint az első gyémánttal kirakott órája. Értéke változó, de megközelíti a 20 millió forintot is. Ugyan Jenőnek van egy különleges együttműködése a karórát gyártó céggel, de egy interjúban korábban elmondta, hogy ezt az órát az együttműködésen kívül akarja megszerezni.

A méregdrága órák mellett Jenő a luxusautókat sem "veti meg", persze miért is tenné? Nem mással büszkélkedhet, mint egy sportautó, aminek az ára felszereltségi szinttől függően 50 millió és 90 millió között mozog.

"Az Én választásom ízig-vérig AMG tervezőasztalon megalkotott erőgépre esett, ami nem más, mint a Spectral-kék metálfényezésű AMG GT 53. Így sportos, de egyben elegánsak leszünk" – ecsetelte Jenő az Instagramon, tavaly nyáron.