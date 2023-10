Radics Gigi nemrégiben, a nyáron jelentette be, hogy kislánya édesapjával szakítottak, azonban akkor, ennél sokkal többet nem szeretett volna közölni. A magánéletét féltve őrző énekesnő nemrég őszintén mesélt arról, hogy van most, nem sokkal a történtek után. Az énekesnő és Bella, akinek ma ünneplik a harmadik születésnapját, és apukája igyekeznek mindent megadni a gyermeküknek, ahogy eddig is, hiszen az élet megy tovább. Nem is akárhogyan: úgy tűnik, Gigi sikerrel maga mögött hagyta a történteket, és új fejezetet nyitott az életében.

Egyik frissebb Instagram posztja alatti hashtag is ezt bizonyítja: #newchapter

– írta az anyuka a dögös képe alá, ami minden kétséget kizáróan mutatja, hogy Gigi új utakon jár, és egy új fejezetet nyitott az életében. Ugyanis az énekesnő korábban is hangoztatta, hogy sokáig gátlásai voltak, mi több, nyolc éves korától kezdve fogyókúrázott, és szülése után is küzdött, hogy visszanyerje a korábbi alakját. Gigit ráadásul ott lesz a Dancing With The Stars (DWTS) szereplői között, így még jó pár dologgal kell szembenéznie magával kapcsolatban.

– Az anyaság megváltoztatta a testem, majdnem 30 kilótól szabadultam meg, de hál 'Isten sikerült leadnom.

Úgy érzem, eljött a pillanat, hogy be merjem vállalni magam ebben a formában is!

– újságolta a DWTS sajtótájékoztatóján lapunknak a szépséges anyuka, aki eddig nem látott szexi képekkel is előrukkolt legújabb dalához. Rengetegen bíztatják a gyönyörű hangú énekesnőt, hogy jó úton halad, szép számú üzenetet is kap az oldalán, milyen dögös az új Gigi. Van, aki egy új szerelmet is emleget, mások egyszerűen csak elhalmozzák költői bókjaikkal.

– Te álomnő!

– Fényesen ragyogó kedves varázslat!

Szépség, igaz amit írnak a hírekben rólad hogy egy jóképű férfit találtál?

– kérdezték, azonban Gigi nem reagál az efféle kíváncsiskodó kérdésekre, elég, ha csak annyit tudunk, hogy műsorbéli táncpartnerével, Baranya Dáviddal már a táncpróbák elejétől kezdődően nagyon hamar összekapcsolódtak, még a parketten is...