„Semmit nem veszítettem” – Radics Gigi fiatalon lett anyuka, így küzdötte le a nehézségeket

Radics Gigi kislánya 2020-ban született, amikor az énekesnő csak 24 éves volt, így sokan úgy érezték, még túl fiatal az anyasághoz. Most elárulta, volt, aki egyenesen meg is kérdezte, hogy átgondolta-e ezt a döntést. Ő azonban úgy érzi, nem is történhetett volna jobb dolog vele, sőt, mára tökéletesen egyensúlyba került a kislánya nevelése és a karrier.

Radics Gigi gyermeke születése után tudott igazán kiteljesedni / Fotó: Bánkúti Sándor

Radics Gigi gyermeke születése előtt is biztos volt benne, hogy fiatalon szeretne anyuka lenni, ráadásul elmondása szerint jobbkor nem is jöhetett volna a terhesség.

A legkeményebb munkám az életben az anyaság, de mindig is vágytam rá. Anno, amikor a barátnőimmel beszélgettünk, hogy ki szeretne édesanyává válni, mindig azt mondtam, hogy fiatalon szeretnék gyermeket, valahogy a Jóisten meg is adta, hogy ez így legyen. Egyébként pont abban az időszakban lettem várandós, amikor kitört a Covid, ezért ha nagyon karrieristának akarnék tűnni, akkor azt mondanám, hogy ebből a szempontból semmit nem veszítettem. Sőt, nekem volt mit várnom és tényleg ez a világ legcsodálatosabb dolga. Nyilván sokszor kemény és van, hogy akadályok elé állít az élet, de semmiért nem cserélném el

– mesélte a Megasztár 6 nyertese.

Persze azt is bevallotta, voltak, akik aggódtak amiatt, hogy milyen hatással lesz a családalapítás a karrierjére, de ezekre az aggályokra hamar rácáfolt.

- A családom részéről volt félelem, hogy majd hanyagolni fogom-e a karrieremet ezek után. Nagyon családcentrikus vagyok, és azt gondolták, hogy emiatt majd nem törődöm annyira a zenével, de nem tudok nélküle élni, úgyhogy ez nem így lett. Sokkal jobb azóta minden – árulta el.

A szakmából is volt egy-két ember, aki felhívott külön azért, hogy biztos jól átgondoltam-e, hogy ilyen fiatalon akarok édesanya lenni. Akkor emiatt egy picit sértve is éreztem magamat, miért veszi a bátorságot valaki, hogy egy ilyen komoly dologban állást foglaljon. Aztán megértettem, de azt gondolom, hogy minden okkal történik és mindennek megvan a maga ideje. Szerintem pont tökéletes időben jött a kislányom az életembe

– tette még hozzá.