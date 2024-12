Ördög Nóra számára kifejezetten aktívak ezek a hónapok, hiszen a Séfek séfe, Dancing with the Stars és a Megasztár is ment/megy, ő pedig mindenhol fantasztikus munkát végez, hol műsorvezetőként, hol zsűritagként. Nemrég ért véget a Megasztár visszatérő évada, ami hatalmas siker volt, a híresség pedig nyilvánosan mondott köszönetet.

Ördög Nóra / Fotó: Mate Krisztian / hot magazin

Nemcsak a közönség, hanem Ördög Nóra számára is különleges élmény volt a Megasztár, legalábbis erről árulkodik a posztja, amiben nem csupán az elképesztő ruhakölteményeit mutatta meg, hanem sokaknak üzent is – többek között a társának, Till Attilának is szánt pár kedves szót.

Vasárnap véget ért a @megasztartv2. Hatalmas élmény volt a legenda újjáéledésének részesévé válni. Ez egy brutálisan intenzív ősz és tél volt - persze melyik nem🙈 - és élveztem minden pillanatát! Gratulálok a csapatnak, Máténak különösen!🙌🏻❤️ @gudicsmate. És köszönöm @tillattila hogy Veled nyomhattuk ezeket a vasárnapokat. Imádtam újra Veled dolgozni❤️ És akinek külön hálás vagyok, az a beauty-csapat... micsoda élmény volt a kezeitek között szépülni hétről-hétre! Nem tudok elég hálás lenni @lindaholdampf, @kisrekamakeup a profizmusotokért és a barátságotokért🥹 És még hátra van egy @dancingtv2 döntőőőő!!!

@katikavo, köszi a csodás mega-hajakat, @richarddemeter, Neked pedig azokat a pazar ruhakölteményeket, amik a Te kezeid közül kerültek ki.

Ezek itt a Megasztáros outfitek, nekem van kedvencem, Nektek melyik volt az? Nem könnyű a választás...✨🌟

– írta Ördög Nóra.

Ezt Till Attila sem tudta szó nélkül hagyni, ugyanis azt kommentelte Ördög Nóra posztjához, hogy "Szerintem folytatjuk!! :)" ez pedig egyértelműen arra utal, hogy jó eséllyel láthatjuk még őket együtt a TV2 képernyőjén, akár a Megasztár következő évadában.

Itt lehet megtekinteni Ördög Nóra posztját: