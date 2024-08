Közel az áttörés: a Next Top Model Hungary győztese a nemzetközi karrier küszöbén áll

A Next Top Model Hungary győztese elmesélte a Borsnak, hogy csak pár lépésre van attól, hogy az egyik legnagyobb álma valósuljon meg. Mészáros Lili őszintén beszélt karrierjéről, arról hogy mi a következő lépés, és hogy min kell még dolgoznia ahhoz, hogy minden szakmai célkitűzését el tudja érni.

A Next Top Model Hungary győztese meg sem áll a külföldi karrierig

Lili elmesélte, hogy most azon dolgoznak az ügynökségével, hogy minél előbb tudjon külföldön is munkát vállalni. Egyelőre még akár úgy is, hogy csak kiutazzon egy-egy munkára. De nagyon szívesen tartózkodna kint hosszabb ideig is, ha azt kívánná meg egy lehetőség. Úgy érzi, most tényleg van erre esélye.

– A következő hónapokban nagyon szeretnénk, ha valahol külföldön, kinti ügynökségnél el tudnék helyezkedni. Most ez a következő lépcsőfok. Ugyanakkor most Magyarországon is van egy plusz ismertségem, amit ki kell használni. Most sokkal több lehetőség van itthon. Viszont nekem tényleg mindig a nemzetközi karrier volt az álmom, meg az, hogy tudjak utazni, külföldön dolgozni. Szerencsére most ott van mögöttem egy olyan ügynökség, aminek nagyon jó nemzetközi kapcsolatrendszere van. Olyan portfóliót tudunk felépíteni, amivel még így 27 évesen, nemzetközi referencia nélkül is tudunk nyitni Európa felé.

Külföldön szigorúbb a modell szakma, mint hazánkban

A gyönyörű modell bár tényleg nagyon jó úton halad afelé, hogy teljesüljön minden álma, még akad egy-két akadály, amit át kell ugrania. Ugyanis a külföldi nagyvárosokban, és Magyarországon némileg eltérnek a modellekkel szemben támasztott követelmények. Lili elmodása szerint Magyarországon nincsenek olyan szigorú szabályok, mint a nagyobb divatvárosokban.

– Itthon egy fokkal megengedőbb a szakma olyan szempontból, hogy ha nincs meg valakinek mondjuk a 90-es csípője akkor is tud dolgozni. Meg külföldön is vannak olyan helyek, ahol nem kell a klasszikus standard modell méret. Viszont például nekem ahhoz, hogy külföldre tudjak menni, még egy picit dolgoznom kell az alakomon. A külföldi nagy nemzetközi standard ugyanis az, hogy meglegyen a 90-es csípő. Én csak azután tudnék Milánóba, vagy Párizsba menni úgy, hogy az tényleg egy nagyobb kaliberű dolog legyen. A külföldi nemzetközi karrier sokkal szigorúbb standardeket állít fel, mint amivel itthon dolgozunk.

Klasszikus standard modell méretek A modelleknek ahhoz, hogy munkát tudjanak vállalni a nagy divatházaknál, bizonyos méretekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy a különböző tervezők ruhái megfelelően álljanak rajtuk. Ugyan vannak olyan helyek, ahol nem veszik ezeket ilyen szigorúan, és a tervezők hajlandóak a modellekre igazítani a ruhákat, a klasszikus elvárások így alakulnak a legnagyobb divatfővárosokban: London

Magasság: 175-180 cm Mell: 78-86 cm, derék: 58-63 cm, csípő: 86-91 cm

Magasság: 175-180 cm Mell: 78-86 cm, derék: 58-63 cm, csípő: 86-91 cm Párizs

Magasság: 177-182 cm Mell: 76-86 cm, derék: 58-60 cm, csípő: 86-89 cm

Magasság: 177-182 cm Mell: 76-86 cm, derék: 58-60 cm, csípő: 86-89 cm New York

Magasság: 176-182 cm Mell: 76-86, derék: 58-61, csípő: 86-90 cm

Magasság: 176-182 cm Mell: 76-86, derék: 58-61, csípő: 86-90 cm Milánó

Magasság: 175-180 cm Mell: 76-86 cm, derék: 58-63 cm, csípő: 86-90 cm

Magasság: 175-180 cm Mell: 76-86 cm, derék: 58-63 cm, csípő: 86-90 cm Tokió

Magasság: 175-180 cm Mell: 76-86 cm, derék: 56-64 cm, csípő: 86-90 cm

Mészáros Lili úgy érzi, a kora még mindig hátrány lehet

Lili azt is megosztotta, hogy külföldön belül hol dolgozna legszívesebben. Bár még nem meri beleélni magát, mert ahogy azt a Next Top Model Hungaryben megosztotta, benne van még az a félelem, hogy a kora miatt hátrányos helyzetből indul.