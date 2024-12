Meggondolták magukat a Megasztár szavazói?

Az év egyik legjobban várt, és legnézettebb showműsora a tizenkét év után visszatérő Megasztár volt. A tehetségkutató hetedik évadát Gudics Máté nyerte, ám rajta kívül is bőven vannak versenyzők, akiknek a nevét még sokszor fogjuk hallani. Ilyen Tóth Abigél is.

Tóth Abigél ugyan nem nyerte meg a Megasztár 7. évadát, garantált, hogy szép karrier áll előtte (Fotó: TV2)

Imádják a Megasztár negyedik helyezettjét

A sepsiszentgyörgyi lány a negyedik helyen végzett a versenyben, amit ő derűsen fogadott el:

– Annyi baj legyen – nyugtázta a döntő kapujában való kiesését az élő show-ban mosolyogva. Pedig távozása sokakat meglepett, a zsűri az első pillanattól kezdve az élmezőnyben látta, sőt, Rúzsa Magdi már a válogatón azt mondta, lehet, hogy meg is találták a végső győztest. Abigél kétségtelenül még így is sokat nyert a műsorral. Ott debütált például első saját dala, a Rabmadár, aminek a megszületését a híres magyar producer, Szabó Zé segítette.

A Megasztár 2024-es évadában a Campusonic Music kiadó támogatta az énekeseket, s bizony nem csak Abigélnek készül a jóvoltukból saját dala. A kiadó YouTube-csatornájára Orbán Rudi két dala, a Miért és a Kereszthuzat is felkerült, csakúgy, mint az extravagáns rocker, Dénes Dávid zenekarának Adria című száma is. Bár Dávidnak is hatalmas a rajongótábora, Rudi pedig csak egy hajszállal csúszott le a Megasztár megnyeréséről – a „háziversenyt” egyértelműen Abigél nyerte. Bár a fiúk sem panaszkodhatnak a több tízezres megtekintést látva, Abigél kimagaslik a mezőnyből, a Rabmadárt csaknem 250 ezren tekintették már meg a kiadó YouTube-csatornáján.

Tóth Gabi Tóth Abigélnek üzent

Abigél tehát elindult azon a bizonyos göröngyös úton, s eddig jól veszi az akadályokat. Tehetségére már befutott énekesek is felfigyeltek. Nemrég Marsalkó Dávid zenekara, a Halott pénz hintett el egy esetleges közös produkciót. A műsor során pedig Tóth Gabi is nyilvánosan üzent neki: közösségi oldalán megható posztban biztatta a nézőket a szavazásra, Abigélnek pedig azt címezte:

– Tudd, én sem nyertem, szóval bárhogy is alakul, az biztos, hogy helyed lesz a zenei palettán! Rám számíthatsz! – ígérte Abigélnek Gabi.