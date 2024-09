Már most nézőrekordot állított fel a Hogyan tudnék élni nélküled?

A magyar közönség jellemzően kedveli az előzeteseket, amelyek nézettsége sokszor már sejtetni engedi, hogy milyen fogadtatásban részesülhet a film a mozikban. Ezt támasztja alá, hogy az idén nálunk is hatalmas sikerrel futó Agymanók 2. és a Gru 4. trailere egyaránt óriási érdeklődést generált. Előbbit 278 ezerszer, míg utóbbit 320 ezerszer játszották le a YouTube-on. Az olyan szuperprodukciók, mint a Dűne 2. vagy a Deadpool és Rozsomák szinkronos előzetesei szintén tömegeket vonzottak és egyaránt 200.000 megtekintést értek el. A 2024-es trailer nézettségi lista további helyeit többek közt a Robotálmok (363 ezer), a Gladiátor 2. (237 ezer), a Venom – Az utolsó menet (278 ezer), illetve a rangsor 20. helyén A csapda (194 ezer) foglalja el.

A magyar filmeknek ezen a téren sincs szégyenkeznivalójuk. Ebben az évben a hazai produkciók közül a Hogyan tudnék élni nélküled? mellett két másik film előzetese is nagyon jó eredményt mutatott fel. A Most vagy soha! trailerét 211 ezren nézték meg, míg a Kincsem rendezője, Herendi Gábor novemberben érkező új vígjátéka, a Futni mentem első beharangozóját már közel 850 ezren tekintették meg. Tágabb összevetésben a Hogyan tudnék élni nélküled? első előzetesének 1 milliós nézőszáma az elmúlt évtized magyar alkotásai között is kimagaslónak számít. Ezt az évet megelőzően a hazai alkotások trailer toplistáját a BUÉK (761 ezer), A Viszkis (710 ezer), a Papp Pia (667 ezer), valamint a Saul fia (642 ezer) vezette, amelyek egytől – egyig több százezer nézőt vonzottak később a mozikba. Mindemellett a Hogyan tudnék élni nélküled? iránti várakozás nagyságát az is előre vetíti, hogy az előzetes már 10.000 kedvelést kapott a leendő nézőktől a like gomb megnyomásával.

A napjainkban és harminc évvel ezelőtt játszódó napfényes, zenés vígjáték, a Hogyan tudnék élni nélküled? Demjén Ferenc legismertebb dalai (Sajtból van a hold, Darabokra törted a szívem, Szerelemvonat, Jégszív, Jöjj vissza vándor stb.) köré épül, amelyeket a film fiatal szereplői éneklik. Köztük Törőcsik Franciska, Marics Peti, Ember Márk, Brasch Bence, Kirády Marcell és Varga-Járó Sára. Mellettük Márkus Luca, Kovács Harmat, Seress Zoltán, Györgyi Anna, Medveczky Balázs, Markó-Valentyik Anna, Szántó Balázs és Barta Veronika lesz még látható a filmben.