Lékai-Kiss Ramóna 40 éves lett: Íme a karrierje fotókban

Nem szégyelli a korát Lékai-Kiss Ramóna. A Dancing with the Stars műsorvezetője bátran vállalja, hogy negyven lett, hiszen több évet is letagadhatna. Rami a szemünk láttára nőtt fel, hiszen mindössze tizenhét éves volt, amikor a veszprémi gimnazista lány felköltözött Budapestre, s megkezdte a színészi pályafutását, úgy, hogy közben magántanulóként elvégezte a középiskola utolsó évét, majd leérettségizett.

Lékai-Kiss Ramóna nem szégyelli a korát (Fotó: Ripost)

Lékai-Kiss Ramóna több sorozatban is szerepelt

Azóta huszonhárom év telt el, ami szó szerint hihetetlen. A tinilány azóta felnőtt, gyönyörű nővé vált, majd összeházasodott férjével, Lékai Mátéval, s megszületett a kisfiuk, Noé. A Barátok közt után sem maradt munka nélkül, ugyanis több olyan magyar sorozatban kapott még fontos szerepeket, mint a Hazatalálsz vagy a Mintaapák. Emellett beindult a műsorvezetői karrierje is, de a Sztárban Sztár szakmai zsűrijét is erősítette.

