Édesanyját gyászolja Kunovics Katinka

Kunovics Katinka nem az a fajta híresség, aki a magánélete minden apró részletét megosztja a nagyközönséggel... Vannak azonban olyan nehéz pillanatok, amikor még a legzárkózottabb művészek is kinyílnak, egyszerűen a szívükben érzett olthatatlan fájdalom miatt. Katinkával is ez történt szombaton, amikor nyolc évvel az imádott édesapja halála után az édesanyja is örökre lehunyta a szemét.

A Romantic két énekesnője, Völgyi Zsuzsi és Kunovics Katinka Fotó: Szabolcs László

Nehéz a feldolgozás

Katinka igyekezett minél kevesebbet beszélni a nyilvánosság előtt a magánéletéről, ezért aki nem közeli ismerősük, az nem is sejthette, hogy az énekesnő édesanyjával valami probléma van. Nem posztolt betegségről, nem írt ki kétértelmű üzeneteket a közösségi oldalaira, éppen ezért is érte igen váratlanul a közvéleményt a szeretett édesanya távozása... A gyász azonban arra késztette most Katinkát, hogy beszéljen az élete egyik legfontosabb szereplőjéről. Az énekesnő az Instagram-oldalán egy közös fotót is megosztott az anyukájával, a képhez pedig egy szívszorító idézetet mellékelt, Szentesi Viktória, "Anyukám emlékére" című verséből:

"Anyukám emlékére!

Anya, hol vagy most?

Nem látlak már.

Nem érinthetem kezed.

Anya, hol vagy most?

Már csak a képeid maradtak.

Miért mentél ily távol?



Szívemből hozzád kiáltanék.

Anya, gyere vissza!

De ezt már nem hallja, csak az ég.

Te elmentél, messzire mentél.

Már csak az emlékeink maradtak.

Szívem, úgy érzem, megszakadt."