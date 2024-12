Gyermeket várnak, de szakított a sztárpár, megszólalt Kucsera Gábor

Megan Fox várandósan szakított (Fotó: WALTER / BESTIMAGE)

Molnár Gusztáv kijött az elvonóról

Nyugodt, bizakodó és talán, ami a legfontosabb, türelmes önmagával szemben - ezt lehet elmondani Molnár Gusztáv színész életéről. Gusztáv ugyanis decemberben némiképp váratlanul visszatért Budapestre, miután több mint két hónapot töltött először egy kalocsai, majd egy pécsi intézményben, hogy egyszer és mindenkorra leszámoljon súlyos alkoholfüggőségével.

− A hír igaz, néhány napja ismét Budapesten vagyok. Több mint két hónapot töltöttem most rehabilitációban, de ne felejtsük el, hogy korábban Komlón már 9 hónapot foglalkoztam azzal, hogy megtaláljam önmagam. Oda úgy vonultam be, hogy mindent és mindenkit elvesztettem, idén ősszel viszont más volt a helyzet. Számomra nagyon fontos személyek vártak rám és bíztak a felépülésemben, és teszik ezt a mai napig. Ez nagyon sokat jelent. Tisztában vagyok azzal, hogy a felépülés egy egész életen át zajló folyamat, így minden nap foglalkoznom kell vele. Ez egy állandó küzdelem a démonokkal. Most Budapesten járok gyűlésekre, mellette pedig az edzés és az olvasás teszi ki a mindennapjaimat. Természetesen vágyom rá, hogy visszatérjek a színészethez, de semmit sem szeretnék elsietni. Az elmúlt két hónapban csodálatos embereket ismertem meg, akiknek nem lehetek elég hálás. Valamint annak a lánynak is sokat köszönhetek, aki Budapesten várt rám, amíg én a démonjaimmal harcoltam – nyilatkozta a Borsnak Molnár Gusztáv a rehab után.

Molnár Gusztáv kijött az elvonóról (Fotó: Szabolcs László)

Kucsera Gábor megszólalt a válásról

Mindig is hullámzó volt Kucsera Gábor és a kézilabdázó, Tápai Szabina kapcsolata, mindig sokat veszekedtek. Aztán Kucsera Gábor eljutott oda, hogy nincs mese, el kell költöznie a családi otthonból. Saját bevallása szerint házasságuk válságához sok minden kellett, félrelépések, bódítószerek és az, hogy amikor véget ért sport karrierje, hirtelen túl sok időt töltöttek együtt. Kucsi lesz a vendége a héten a TV2 Titkok Ramónával című podcast műsorának, ahol a sztárapuka mindenről kendőzetlenül vall.