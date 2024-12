Dagad a botrány! Nem akárki szólt oda a Házasság első látásra szereplőjének

Az van, hogy megláttam egy magazinban, miszerint Renáta azt üzente nekem, hogy tartsam meg magamnak a véleményem. Meg, hogy nem is ismerem őt, úgy formálok véleményt róla. Mindezt mondja úgy, hogy az esküvőn is odamentünk hozzá Geri egy másik barátjával. Akkor is próbáltuk megismerni, illetve több alkalommal is elhívtuk magunkkal. Hívtuk vacsizni, ebédre, kávézni, de ő mindentől elzárkózott. Így hogyan ismerjem meg a barátom feleségét? Gerit mindannyian nagyon szeretjük, és nyilván emiatt be akartuk vonni a társaságba, de ő mindentől elzárkózott. Mégis, hogy ismerjem meg, ha erre ő nem ad lehetőséget? Csak fintorgott az esküvőn, senkivel nem volt jó fej, nem adott lehetőséget arra, hogy megismerhessük