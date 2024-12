Kiss Daniella különleges nevet adott a lányának

Kiss Daniella szerdán a közösségi oldal jelentette be az örömhírt, hogy megszületett a kislánya. Akkor az egykori szépségkirálynő csak röviden írta le, hogy ő és a pici is jól van. A napokban már haza is mehettek, így a karácsonyt már otthon töltheti a boldog család. Most pedig akadt néhány perce arra, hogy több mindent eláruljon a kicsiről a TV2 egykori sztárja, például hogy pontosan mikor született meg a pici és mi lett a neve.

Kiss Daniella legnagyobb álma vált valóra a pici érkezésével (Fotó: Szabolcs László)

Kiss Daniella lánya különleges nevet kapott

Daniella egy cuki bejegyzésben árult el fontos dolgokat első gyermekéről.

Isten hozott, Delani! 2024.12.16

– írta Kiss Daniella, aki egy képet is mellékelt, ahol az újszülött lába és a boldog szülők kezei láthatóak.

Kiss Daniella szerint igazi szerelemgyerekük van

Az egykori szépségkirálynő még nyár elején elárulta a Borsnak, hogy szerelmével beszéltek már a családalapításról hónapokkal a terhesség előtt is. Így nagyon örültek, mikor megtudták, hogy Daniella babát hord a szíve alatt.

– Több mint öt éve vagyunk együtt a párommal, így már természetesen szóba került a családalapítás is. Bár mi csak jövőre terveztük, de úgy tűnik, a pici másként döntött. Igazi szerelemgyermek a mi kis angyalunk, ennél szebb dolgot nem is kívánhat egy pár magának. Amikor megtudtuk, akkor szóhoz sem jutottunk, igazából még most sem fogtuk fel. A párom az első időszakban nagyon védelmező volt, és óvott, de mostanra bőven a második trimeszterben, már ő is sokkal nyugodtabb – mesélte a bejelentés után Daniella.