Rettenetes hírt közölt a súlyos balesete után Horváth Éva, sokan aggódnak érte

Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva a meseszép Balira költözött a családjával, de természetesen rendszeresen jön Magyarországra is, hiszen ez az otthona. A modellt teljesen elvarázsolta a kinti kultúra, imádja az ottani ételeket, de nemrég sajnos szörnyű dolog történt vele, ugyanis komoly motorbalesetet szenvedett.

Fotó: Markovics Gábor

A baleset következtében súlyosan megsérült Horváth Éva lába, meg is kellett műteni őt. Többször is bejelentkezett a kórházból, nagyon aggódnak érte a rajongói. Most egy újabb aggasztó poszttal jelentkezett a lábadozó híresség, aki úgy tűnik, hogy jó ideig nem térhet vissza a régi életéhez, hiszen még hosszú az út a gyógyulásig, addig pedig kényszerpihenőn van.

Úgy tűnik kényszerpihenőn leszek egy ideig :( kíváncsian várom az ötleteiteket, vajon mi lenne az a képzés, elfoglaltság, amivel hasznosan tudnám eltölteni az előttem álló hosszú rehabilitációs időszakot :)

– írta Horváth Éva.

A rajongói különböző online kurzusokat, önképzést ajánlottak neki, és persze jobbulást is kívántak Horváth Évának, aki egy képet is mellékelt a kiírásához: