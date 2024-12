Fokozódnak az indulatok, érik a minden eddiginél nagyobb a dráma a Házasság első látásra második évadában. Az már korábban kiderült, hogy a pszichológusok által összeboronált Rami és Miki között egyáltalán nincs kémia, sőt, olyannyira nem találták a közös hangot, hogy elváltak, már nem is tartják a kapcsolatot.

Házasság első látásra: Rami kikotyogta Geri titkát (Fotó: TV2)

Rami így látszólag egyedül maradt, így véget is ért számára a kísérlet, igen ám, de Renáta férje, Geri szemet vetett rá. Olyannyira bejött neki Miki felesége, hogy kávézni hívta, ahol közölte vele, hogy Renáta férjeként egyáltalán nem boldog, és nagyon szívesen megismerné a vörös hajzuhataggal büszkélkedő lányt.

– A múltkori vacsin felfigyeltem a Ramira, és nyugtáztam magamban, hogy nem közömbös a számomra. Életvidám, harsány, kedves nő. Most felmérem, hogy nyitott-e az ismerkedésre, ha igen, biztosan elhívom randira, vagy valami kontaktcsere történik majd – jelentette ki a műsorban Geri nem is olyan régen, majd az este egy pontján meg is ragadta az alkalmat, és feltette a nagy kérdést a csinos anyukának.

– Megragadom a lehetőséget, cserélünk kontaktot? Elmehetnénk programozni. Kettesben – fogalmazott Geri, aki végül találkozott is Ramival.

Erről persze a szakértők is tudomást szereztek, és helytelenítették, hogy Geri a felesége tudta nélkül randizik a műsor egy másik szereplőjével.

Házasság első látásra: vajon hogyan alakul Geri és Rami jövője? (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Rami kikotyogta Orsinak Geri magánakcióját

A titkos randira mindaddig nem derült fény, amíg a csütörtöki adásban Házasság első látásra Orsi le nem ült egy kávéra Ramival, hiszen rég találkoztak. Ha már így alakult, szóba került, milyen is a helyzet a párok között. Orsi elmesélte, hogy Renáta és Geri mennyit fejlődött, már-már barátok lettek a nehéz kezdet után, ami Ramit a történtek fényében mélyen meglepte. Nem bírta magában tartani, hogy Geri randira hívta őt!

– Ez kicsit furcsa! Rám rám írt a Geri, hogy találkozzunk. Találkoztam vele és mondta, hogy nagyon szeretne velem ismerkedni, merthogy több fantáziát lát bennem, Renivel pedig teljes mértékben le akarja zárni, mert nem bírja ezt a negatív, vitás, búvalb***ott stílust – árulta el Rami, ezzel nem kis meglepetést okozva Orsinak.

Mit gondolt, hogy majd hárman párban?

– méltatlankodott Rami.