Kiszivárgott György herceg karácsonyi kívánság listája: elképesztő, milyen ajándékot kért

Az angol királyi palota mindig is nagy népszerűségnek örvendezett. Jóllehet ők "csupán" a brit korona alá tartozó országok uralkodói, mégis az egész világ kíváncsian követi nyomon az életüket, és mindenkit érdekel, hogy mi történik a családtagokkal. Ha ebben a családban valamilyen botrány robban ki, akkor arról a világ minden táján beszélnek. Károly király koronázása az évszázad szenzációja volt, Meghan Markle és Harry herceg árulásán pedig azóta is csámcsog a sajtó. Nagyon nehéz évet zár a royal család, ugyanis több betegséggel is meg kellett küzdeniük. Károly király az év elején bejelentette, hogy rákos, néhány hétre rá pedig Katalin hercegné is elismerte, hogy daganatos. Ennek ellenére végig összetartó, erős család képét mutatták, ami mindenkiben elismerést váltott ki. Azt sem tagadja senki, hogy Vilmos és Katalin csodálatos szülők. Ez a kis György herceg karácsonyi kívánság listáján is megmutatkozik, amelyből kiderült, hogy ezek a gyerekek mennyire jólneveltek.

György herceg tiszta apja

Amikor Katalin hercegné először töltötte a karácsonyt a királyi családdal, rettenetesen izgult, hogy mit adjon ajándékba a királynőnek. Nem tudta ugyanis, hogy minek örülhetne az a személy, akinek a világon mindene megvan. Végül saját családi recept alapján készített neki csatnit, aminek a királynő nagyon örült, és az ünnepi asztalra is felkerült.

György herceg karácsonyi kívánsága

Nos, ez a kérdés a gyerekekre is érvényes. Vajon mit kérhetnek a király unokái karácsonyra, amikor csak pisszenniük kell, és máris minden az ölükbe hullik? 2017-ben Vilmos herceg találkozott a Mikulással, és személyesen adta át neki kisfia, György herceg listáját. Ez a fotó kiszivárgott, és kiderült, hogy miről álmodozik a szőke kis herceg.

A világot nagyon megdöbbentette, hogy egyszerűen csak egy játék rendőrautó szerepelt a listán, ami azt sugallja, hogy a többi kisfiúhoz hasonló vágyai vannak.

Ez Katalin és Vilmos neveltetésének tudható be: nem kényeztetik el túlságosan a gyerekeket, és nem engedik, hogy nagyon elszálljanak a vágyaik - írja a Mirror.