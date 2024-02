Még Károly király rákos megbetegedése sem elég ahhoz, hogy fiai kibéküljenek – állítja szakértő

Ahogy arról korábban több cikkünkben is beszámoltunk, a Buckingham-palota szomorú közleményében tudatta a nyilvánossággal, hogy III. Károly királynál rákot diagnosztizáltak február ötödikén. A megrázó információ hatására még a tékozló fia, Harry herceg is azonnal repülőre pattant és másnap már Angliában is volt, hogy meglátogassa beteg édesapját. Végül azonban csak egy 40 percet töltött egymással apa és fia, majd a herceg távozott a betegszobából. A gyors látogatás alatt ráadásul Harry herceg szinte szándékosan oda figyelt rá, hogy elkerülje a testvérével, Vilmos herceggel való találkozást. Egy pszichológus szerint még ez a betegség sem fogja újra egyesíteni a királyi családot.

Károly király súlyos betegsége sem lesz elég hozzá, hogy kibéküljön egymással a két fia /Fotó: AFP

A DailyStar számolt be róla, hogy Dr. Pam Spurr neves pszichológus szerint, a jelek azt mutatják, hogy még ez a súlyos helyzet sem elég hozzá, hogy egybeforrassza a szétszakadt királyi családot.

Vilmos és Harry nem tervezte, hogy összejöjjenek vagy találkozzanak, amikor az ifjabb testvér végre visszatért az országba, még azután sem, hogy Károlynál rákot diagnosztizáltak. Ez a testvér viszály nem mutatja semmi jelét annak, hogy a vége felé közeledne.

- kezdte beszámolóját a családot vizsgáló szakember, majd hozzátette -

"Valójában ez egy súlyos üzenet mindannyiunknak, hogy az apjuk veszélyes betegsége ellenére sem fognak még a látszat miatt sem barátságosak lenni egymással. Szomorú helyzet, de nem ritka. Soha ne becsüljék le egy családi viszály erejét, amely olyan mélyre hat, és olyan keserűvé válik, hogy szinte lehetetlen abból visszatérni"

- zárta sorait a pszichológus.