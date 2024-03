"Rákos vagyok" - megdöbbentő bejelentést tett Katalin hercegné

A Buckingham-palota megerősítette, hogy Katalin hercegné kemoterápiát kap rákdiagnózis miatt, a walesi hercegné pedig őszintén beszélt a kezeléséről és betegségéről.

A hercegné egy személyes videóüzenetben vallott a betegségről, és azt üzente az embereknek: "Rendben leszek".

Katalinon januárban hajtottak végre "tervezett hasi műtétet". Akkor ennél pontosabb diagnózist nem közölt a Kensington-palota, csak annyit, a hercegné műtétje sikerült, otthon lábadozik és a tervek szerint csak húsvétkor tér vissza a hivatalos teendőihez.

Katalin hercegné most annyit közölt, hogy akkor valóban egy hasi műtétje volt, akkor még nem rákos elváltozás miatt. A későbbi vizsgálatok azonban valóban rákot diagnosztizáltak nála. Jelenleg kemoterápiás kezelésen esik át, és "a teljes gyógyulásra összpontosít".

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

A rákot a január 16-i hasi műtétje után végzett vizsgálatok során azonosították, és február végén kezdték meg a kezelést. Azóta ő és Vilmos herceg arra koncentrálnak, hogy megosszák három kisgyermekükkel a hírt, és lehetővé tegyék a család számára, hogy együtt feldolgozhassák.

A hercegné most úgy döntött, hogy megosztja a diagnózist egy szerdán, Windsorban forgatott videoüzenetben, amelyben megköszönte a nyilvánosság támogatását, és megosztotta „hatalmas megdöbbenését” a hír hallatán.

Az elmúlt hetekben többször is támadták a hercegi párt és összeesküvés-elméletek láttak napvilágot az eltűnése kapcsán. Mint mondja, férje nagy támasza volt abban, hogy megbékéljen a diagnózissal. Mint mondta, a hivatalos bejelentéssel várni akartak addig, míg a gyermekeiknek elmagyarázzák, mi is történik most és min megy keresztül a hercegné.

"Időbe telt, mire mindent elmagyaráztunk Györgynek, Saroltának és Lajosnak a számukra legmegfelelőbb módon és megnyugtattuk őket, hogy minden rendben lesz".

Üzenetében ezt mondta: „Ahogyan már mondtam nekik, jól vagyok, és minden nap egyre erősebb vagyok azáltal, hogy azokra a dolgokra összpontosítok, amelyek segítenek meggyógyulni az elmémben, a testemben és a lelkemben.”

A BBC Studios által forgatott videóban a nagyközönséghez fordulva a hercegnő ezt mondta: „Szerettem volna megragadni az alkalmat, hogy személyesen is megköszönjem a csodálatos támogatást és megértéseteket, amíg lábadoztam a műtétből. Hihetetlenül nehéz pár hónap volt az egész családunk számára, de egy fantasztikus orvosi csapatom volt, akik nagyon vigyáztak rám, amiért nagyon hálás vagyok. Januárban nagy hasi műtéten estem át Londonban, és akkor azt hitték, hogy az állapotom nem rákos. A műtét sikeres volt. A műtét utáni vizsgálatok azonban rákot mutattak ki. Orvosi csapatom ezért azt tanácsolta, hogy vegyek részt egy megelőző kemoterápiás kúrán, és most a kezelés korai szakaszában vagyok.”

A Kensington-palota a hercegné orvosi magánélethez való jogára hivatkozva nem osztja meg a rák típusát vagy azt a stádiumot, amelyben megtalálták.

„Az, hogy Vilmos mellettem van, a vigasz és a megnyugvás nagyszerű forrása is, csakúgy, mint az a szeretet, támogatás és kedvesség, amelyet oly sokan tanúsítottak. Mindkettőnknek nagyon sokat jelent.”

Kérte, hogy a magánéletüket óvhassák, és reményt üzenve azoknak, akik szintén rákkezeléssel néznek szembe, a hercegné hozzátette: „Reméljük, megértitek, hogy családként most időre, térre és magánéletre van szükségünk, amíg befejezem a kezelésem. A munkám mindig is nagy örömet okozott számomra, és alig várom, hogy visszatérhessek, amikor tehetem, de egyelőre a teljes felépülésre kell koncentrálnom. Jelenleg azokra is gondolok, akiknek az életét érintette a rák. Mindenki, aki bármilyen formában is szembesül ezzel a betegséggel, ne veszítse el a hitét vagy reményét. Nem vagy egyedül."