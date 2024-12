Gyászol David Beckham, nagy veszteség érte

Gyászol David Beckham. A Manchester United egykori focistáját ugyanis veszteség érte, miután a Vörös Ördögök recepciósa, a 85 éves Kath Phipps életét vesztette. Az idős asszonyt a klub rajongói is gyászolják. Kath 1968-ban csatlakozott az együtteshez, az elmúlt 55 év során pedig több poziciót is betöltött náluk. Nem csoda tehát, hogy az elhunyt asszony David Beckham szívéhez is közel állt, ami elképesztően érzelmes búcsúüzenetéből derül csak ki igazán.

Gyászol David Beckham. Fotó: AFP

Örökké a szívünben. Kath volt mindig az első és az utolsó személy, akivel találkoztam az Old Traffordon, ő volt a Manchester United szíve. Bárki, aki ismerte őt, imádta. 15 évesen kerültem a csapathoz, Kath pedig akkor megígérte anyának és apának, hogy ne aggódjanak, vigyázni fog rám. És ő pont így is tett az első naptól kezdve. Az Old Trafford többé nem lesz ugyanolyan a mosolya nélkül. Szeretünk

- búcsúzott tőle a világsztár Instagram-bejegyzésében.

De a néhai recepcióstól a Manchester United is elbúcsúzott, közleményt adtak ki. Mint írják, kulcsfigurája volt az együttesnek, aki mindig családi atmoszférát teremtett náluk, írja a Mirror.