Leleplezte párját a Dancing with the Stars sztárja: íme a titkos hódoló – videó

Szőke Zsuzsi nem fukarkodik posztjaival, közösségi oldalain gyakran számol be mindennapjairól, kikapcsolódásáról, étkezéséről és szokásairól. Ezúttal végre azt a partnerét is leleplezte, akivel a táncparketten kívül alkotnak egy párt.

Szőke Zsuzsi és párja jól megvannak (Fotó: TV2)

Szőke Zsuzsi már nem rejtegeti kedvesét

A Dancing with the Stars sztárja, bár a műsorból hamar kellett távoznia partnerével, Simon Kornéllal, egyáltalán nem unatkozik, hiszen táncos hétköznapjai merőben eltérnek az átlagostól. Zsuzsiért nem meglepő módon odáig vannak a férfiak, tavaly decemberben azonban megtörte a csendet és elárulta, hogy kapcsolatban él. Kedvese nem más, mint egy magyar szabóság és stílustanácsadó iroda tulajdonosa, Ádám. Zsuzsi a múlt héten ünnepelte huszonnyolcadik születésnapját, ennek apropóján a textilt is ledobta: falatnyi bikiniben huppant bele egy jakuzzi-ba, majd koccintásra emelte poharát. A poszttal köszönetét fejezte ki, hogy ennyire sokan felköszöntötték születésnapján. A videó mellé azt is odaírta: „Nagyon boldog ez a nap”. A vonzó táncoslányt nem győzték dicsérni rajongói, videója alatt záporoztak a pozitív kommentek.

Szőke Zsuzsi vélhetően párjával töltötte a hétvégét, bikinis videója és mostani, legfrissebb posztja ugyanis arról árulkodik, hogy a felvételek ugyanazon a helyszínen készültek. A csinos lány leginkább a hely varázsára hívja fel a figyelmet, de nem lehet elmenni amellett, hogy bár eddig rejtegette kedvesét, a mostani videóban ő is feltűnik. Nem látszik sokáig, de az egyértelműen kiderül, hogy teljes a harmónia és nagyon jól megvannak együtt, a pár egy puszit is ad egymásnak.