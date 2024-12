Curtis gyerekéről: Nem hétvégi, hétköznapi apuka vagyok!

Az ötéves Doncsi minden egyes pillanatban felnéz az édesapjára. Curtis pedig minden percben úgy védi, óvja, mint a legféltettebb kincsét. Ő a mindene, akiért bármit megtenne, amióta megszületett, a rapper egész élete a kisfiáról szól. Bár Curtis gyerekének anyjától elvált, nem lett hétvégi apuka, hiszen éppen akkor vannak a koncertek.

Curtis gyereke rengeteg időt tölt együtt az édesapjával (Fotó: Szabolcs László)

Curtis gyereke az első

– Hétköznapi apuka vagyok, a szó jó értelmében véve, és ebből ráadásul sokkal több van, mint a hétvégékből, ha a napokat nézzük. Annak ellenére, hogy külön élünk Doncsi édesanyjával, nagyon jó a kapcsolatunk és ebből soha nem volt probléma. Közös a gyerekfelügyelet, és én hál’ Istennek rengeteg időt együtt töltök a fiammal – árulta el a Borsnak Curtis. Mesélt arról is, hogyan oldják meg gyermeke édesanyjával, hogy viták nélkül, mindig a kompromisszumokat keresve neveljék a kisfiút. – Doncsi a legfontosabb, őt helyeztük az életünkben az első helyre és ez örökké így marad. Ha netán van is sértettség egyes emberekben, esetekben – mert lehet –, az nem történhet meg, hogy ennek az ártatlan gyermek legyen a kárvallottja. Nekünk is volt Doncsi anyukájával nézeteltérésünk, de leültünk, megbeszéltük, elengedtük.

Curtis fiával igyekszik következetes lenni

Curtis lelkében ma is elevenen él az az öt évvel ezelőtti nap, amikor először a kezébe foghatta a kisfiát. Ez azonban nem téríti el attól, hogy rendkívül következetesen nevelje gyermekét, ez elvi kérdés nála.

– Mindent megbeszélünk Doncsival, és fontos, hogy amit megígérek neki, azt ha törik, ha szakad, mindig betartom.

Azt gondolom, nem mindegy, hogy milyen példát mutatunk, milyen magatartásmintákat lát a gyerek. Nem vagyok szigorú, viszont a szabályokat be kell tartani, van, amiből nem engedek.

Erről szól az élet, és ezt neki is meg kell tanulni. Azért persze lehet néha alkudozni, de általában meg tudunk egyezni – mondta.

Curtis fiával ébred szenteste reggelén (Fotó: Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Curtis gyereke is tudni fog a rapper múltjáról

Curtis mindig is nyíltan beszélt a problémáiról, egyszer pedig eljön az ideje annak is, hogy a régmúlt árnyairól Doncsinak is meséljen. Ez nem könnyű feladat, ám erre is van receptje.

– Az őszinteség a lényeg, pont azért, hogy ő elkerülje azokat a csapdákat, hibákat, amiket én, sajnos, nem. Nálunk nincsen tabu, mindenről beszélgetünk, nyilvánvalóan a korának megfelelően – magyarázta az édesapa, akire mindenben nagyon hasonlít a kisfia.