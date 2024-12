Hoppá: Bódi Sylvi melltartóra vetkőzött, nem látsz ma nála dögösebbet

Bódi Sylvi volt egykor Magyarország egyik legfelkapottabb modellje, aki szinte az összes létező férfimagazin címlapján szerepelt, ráadásul legtöbbször alig volt rajta valami. Mondhatjuk úgy is, hogy a csinos manöken igazi szexszimbólumnak számít hazánkban, a rajongói pedig örülhetnek, hiszen az évek alatt egyre csak szebb lett.

Bódi Sylvi / Fotó: Szabolcs László

Időnként egészen forró képekkel, videókkal lepi meg hűséges hódolóit Bódi Sylvi, aki folyamatosan kapja a dicséreteket, kedves szavakat az elképesztő alakja, gyönyörűsége miatt. A híresség most is egy különleges poszttal jelentkezett, rögtön el is nyerte vele a követői tetszését – nem véletlenül, hiszen nem akárhogyan láthatjuk őt.

Bódi Sylvi a legújabb videójában különböző melltartókban pózol, a látvány pedig egészen bámulatos.

Ismét bebizonyította Bódi Sylvi, hogy ő hazánk egyik legdögösebb nője, aki most is pontosan tudja, hogy mivel lehet boldoggá tenni a rajongóit – csak úgy záporoztak a szívecskés és tüzes hangulatjelek a posztjához.

Ide kattintva lehet megtekinteni Bódi Sylvi melltartós videóját.