Ábel Anita: A mi kapcsolatunk testvéri viszonyba fordult át a volt férjemmel

Ábel Anita tudatosan éli és igyekszik irányítani az életét, annak összes területén. Ugyanúgy, mint bárki más, próbálja egyensúlyba hozni a munkát és a magánéletet - erről is mesélt a hot! magazinban.

Ábel Anita az Egy ritmusban című podcastben is sokszor megnyílik - Fotó: Szabolcs László / hot

Mivel foglalkozik mostanában Ábel Anita?

hot!: Számtalan szerepben láthatunk, színpadon játszol, vezeted az Egy ritmusban című podcastet. Melyik az igazi Ábel Anita?

Ábel Anita: A hivatásom a színészet, ebben élek gyerekkorom óta. A műsorvezetés mindig egy ajándék volt, de huszonnégy év távlatából már azt is a hivatásomnak tudhatom, hiszen 2001 óta dolgozom a kereskedelmi tévékben is. Nem is tudom így különválasztani, mert mindegyik én vagyok. Ha megnézed a pályafutásomat, azért látható, hogy nagyon ritkán vagyok szereplő bárhol. Ha akarnék, kiesnék a tévéből, de nem akarok, mert azt gondolom, hogy úgy van értéke annak, amit csinálok. Nem vagyok igazán jó szereplő típus, nincs bennem egy ilyen versenyszellem. Nem látom magam, hogy ülök a dzsungelben, és pókokat eszem, hogy keressem a komfortzónámon kívüli létet. Nincs szükségem arra, hogy magamnak bármit bizonyítsak. Szerintem az élet így is tele van kihívásokkal, nem kell tévéműsorban szerepelnem ahhoz, hogy kilépjek a komfortzónámból. Ezért is imádom az improvizációs előadásainkat, a Válótársast és a Munkatársast, ahol nincs megírva előre a szerepünk, egymásból építkezünk. Ez már eleve egy kihívás. Jövőre pedig érkezik az új előadásunk is, a Házastársas. Nagyon szeretek ebben a csapatban játszani.

Ábel Anitát új műsorban is láthatjuk

hot!: A Dámák a pakliban című darabban is színpadra állsz.

Ábel Anita: Az is egy másfajta kihívás. Vagy ott van a podcast, amiben három nőt terelgetek, koordinálok. Azért az is egy nagy koncentrációt igénylő feladat. Wágner Tomi szerkesztő barátommal együtt dolgozunk, és tulajdonképpen minden vendéget, minden ötletet, minden témát megbeszélünk. Nem beszélek a műsorban semmi olyanról, amiről már ne beszéltem volna máshol, csak itt jobban ki tudom fejteni a gondolataimat és a témákat. Beszélek a nőiességről vagy a válásomról, de egy olyan környezetben, ahol fontos az őszinteség. Hogy várjam el a vendégeimtől, hogy őszinték legyenek, hogyha én magam nem vagyok az?