A világ nem elég: Gerard Butler Párizs ostroma után itt csap le legközelebb

Nem sokan tudják, de a skót színész a kamera mögött is igen aktív, a Párizs ostroma munkálataiban, például producerként vett részt, emellett pedig még két új filmre is számíthatunk tőle a Támadás a Fehér Ház ellen-univerzum keretein belül.

Gerard Butler folytatja a Támadás a Fehér Ház ellen szériát (Fotó: Northfoto)

Világszerte hatalmas az érdeklődés a Párizs ostroma című látványos sorozatért. A Gerard Butler produceri közreműködésével készült francia-angol-amerikai sorozat a CANAL+ egyik leglátványosabb szériájaként december 2-től, a magyar közönség számára is elérhető a Direct One kínálatában. Közben kiderült, hogy az imdb.com információi szerint az 55 éves akciósztár újabb filmekre készül, rögtön egyszerre kettőre is, amik a nagysikerű Has Fallen-univerzum további darabjai lennének, amiket a hazai nézők Támadás a Fehér Ház ellen-trilógiaként ismernek – írja az Origo.

Vajon hol lesz szükség legközelebb Gerard Butler világmegmentő képességeire?

Washington, London és Párizs után a nagy kérdés, hogy Mike Banning kalandjai hol folytatódhatnak. A Deadline már a 2019-es harmadik rész sikere után megpendítette a negyedik rész előkészületét, ám a pandémia sajnos parkolópályára tette a projektet egy időre. A tervek szerint Robert Kamen forgatókönyve alapján Butler – ahogy a Párizs ostroma esetében is – produceri minőségben is részt venne a projektben. Azt még nem tudni, hol és kikkel keveredik újabb szövevényes akciókba Butler, de egy biztos: hamarosan visszatér és lerendezi a rosszakat a világ bármelyik táján. Úgy tűnik, Butler újabb trilógiában gondolkodik, ugyanis már Has Fallen 5 munkacímen az ötödik epizódot is bejelentette a színész képviselete. Nem is csoda, hogy hosszútávra terveznek: az első három film több mint fél milliárd dollárt termelt világszerte és a tévé- illetve a streaming-csatornákon is hatalmas sikere van.

Gerard Butler kalandjai folytatódnak Mike Banning-ként (Fotó: Northfoto)

A Párizs ostroma csak a bemelegítés

Amíg várjuk Mike Banning visszatérését, addig is itt van a Direct One sikersorozata, a Párizs ostroma. Egy francia védelmi tisztnek és egy MI6-ügynöknek együtt kell dolgoznia egy terrortámadás után. A tét nem kicsi, ugyanis főhőseink egy minden eddiginél nagyobb összeesküvésre gyanakszanak, ami rengeteg ember életébe kerülhet. Talán még egymásban sem bízhatnak, ugyanis szinte biztos, hogy valaki a saját köreikből támogatja, vagy épp irányítja a terrorcselekményeket.