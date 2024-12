Teljes pánik és kétségbeesés: meghalt az ország kedvenc 23 éves énekese

Borzasztó tragédia történt. December 19-én ugyanis lelőtték a svédországi rappert. Az incidens Norrköpingban történt az egyik parkolóban - írja a Mirror. Egy fegyveres megközelítette a rappert, majd többször is rálőtt. A mindössze 23 éves Gaboro nem is olyan régen felrobbantotta az internetet, és a fiatalok nagy kedvence volt Svédországban. Mindazonáltal egy bizonyos réteg szerette és támogatta a zenéjét. Gaboro szír származású volt, a zenész és a klipjei meglehetősen erőszakosak voltak, éppen ezért sokak számára volt ellenszenves. A svéd fórumokon beindultak a találgatások, és sokan azt gondolják, hogy egy bérgyilkos ölhette meg, hogy etnikai felszültségek állhatnak a gyilkosság hátterében, ami nem is lenne meglepő, hiszen Svédországban napról napra több az erőszak.