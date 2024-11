Elindult a visszaszámlálás: hatalmas pocakot villantott Weisz Fanni

A nyár óta várandós modell nem közszereplő barátjával boldog párkapcsolatban él. Biztosan nem volt könnyű megteremteni a magánember és a közszereplő közti egyensúlyt, de Weisz Fanni nem panaszkodik.

Weisz Fanni már terhessége elején is vállalt fotózásokat Fotó: Szabolcs László / Hot magazin

Weisz Fanni fotósorozata

Fanni júliusban jelentette be, hogy gyereket vár és most már azt is lehet tudni, hogy kisfiú lesz. Korábbi férjével történt válást követően nem volt mindenki túl bizakodó a modellhölgy szerelmi élete kapcsán, de végül rátalált az igazi. A terhesség ellenére Fanni nem teherként és takargatnivalóként tekint állapotára, erőt és magabiztosságot sugároz, amivel számtalan nő számára mutat példát, ha az önértékelés kerül szóba. A modell nem sokrétegű, mindenét eltakaró ruhában pózol.