Lehullt a lepel: megvan a Dancing with the Stars titokzatos, 10. sztárpárja

Elindult a TV2 sikerműsorának 5. évada, visszatért a Dancing with the Stars, amiben olyan sztárok szerepelnek, mint például Tóth Gabi, Hosszú Katinka vagy Szabó Zsófi. Eddig nem lehetett tudni, hogy ki lesz a produkció 10. párosa, de most végre kiderült a nagy titok, az egész ország megtudhatta a teljes mezőnyt.

Fotó: TV2

Nagy meglepetésként Vomberg Frigyes és Südi Iringó lett a Dancing with the Stars 5. évadának 10. párosa.

Kiderült a műsor első pár percéből, hogy eredetileg Galambos Lajos lett volna Südi Iringó partnere, és már el is kezdték a felkészülést, de sajnos a hatóságok nem engedték el a zenészt, így új partnert kellett találnia a táncosnőnek – szerencsére Vomberg Frigyes elvállalta a felkérést, bár jóval kevesebb ideje volt felkészülni.