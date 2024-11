Tóth Gabi szívszorító vallomást tett, az édesapjáról van szó

Megtört a jég a TV2 táncos show műsorának harmadik adásában, az énekesnő és szerelme, Pap Máté Bence ugyanis most először nemcsak a nézőket, de a zsűrit is meggyőzte produkciójával, 24 pontot kaptak a Dancing with the Stars-ban. Tóth Gabi szerint ebben édesapjának is nagy szerepe van, aki ebben a táncban csatlakozott a pároshoz.

Tóth Gabi nagyon büszke volt édesapjára a táncuk után (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Tóth Gabi: Szerencsés vagyok!

Az énekesnő tinikorában nem adatott meg a szalagavató, így a bécsi keringő sem, ám a Dancing with the Stars harmadik élő show-jában mindent sikerült bepótolnia. Tóth Gabi édesapja ezért boldogan mondott igent a szereplésre.

− Mire táncolhatott volna gyermekkorában, addigra elrabolta a média a Megasztár miatt, akkor kezdődött az egész, még nem volt 16 éves – mondta nevetve az énekesnő édesapja. − Mindig nagyon harmonikus volt a kapcsolatunk, nekem mindent elmondhatott. Szélsőséges is, persze, de bármit tett Gabi, én mindig megvédtem. Ha tudtam, hogy nincs igaza, akkor is a lányom!

A korábbi Megasztár-felfedezett a Borsnak adott interjúban majdnem elsírta magát, könnyekig hatódott a produkció végén.

Fantasztikus érzés volt! Teljesen elfelejtettem, hogy egy versenyben vagyunk, hogy ez egy műsor, a tánc szeretete, hogy mellettem a két legfontosabb férfi az életemben, adtak egy nagyon mély biztonságérzetet. Persze izgultam, de ahogy elkezdtük a lépéseket Mátéval, egyszerűen megszűnt körülöttem minden! Nem tudom másképp leírni az érzést, az élményt, ha 100 éves koromban lehunyom majd a szememet, és lepörög előttem életem filmje, akkor ez a filmkocka benne lesz! Nagyon sokan jöttek oda hozzám, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy nekem még van apukám és táncolhatok vele, és hogy ezt nagyon háláljam meg. És tényleg az van, hogy nagyon hálás vagyok az életnek, hogy nekem itt van az édesapám! Mert sokaknak már nincs, és remélem nekik is adhattam egy kis örömet, vagy egy kis emlékidézést!

A sztáranyuka és apukája közös táncát most édesapjánál nézte Hannaróza. A cserfes kislány biztosan nagyon örült, mert az énekesnő és szerettei produkciója most először szinte csak dicséretet kapott a zsűritől.