Tóth Gabi nem kertelt, esküvőt akar - Videó

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, különleges lehetőséget adott Tóth Gabi és édesapja számára a Dancing with the Stars. Ugyanis ez volt az első alkalom, hogy együtt táncolhattak.

Tóth Gabi az édesapjával és szerelmével az oldalán / Fotó: Mate Krisztian

A felkészülésükről szóló kisfilmben pedig Tóth Gabi el is szólta magát felhőtlen boldogságában. Ugyanis mint megjegyezte, reményei szerint egy esküvőn is megfogja még táncoltatni az apukája.

„Nekem úgy adódott az életem, hogy nem volt szalagavatóm, nem volt egy ballagásom, és nem voltak azok az élményeim ügye. Esetleg egy esküvőn is apu így felkér és megtáncoltat. Úgyhogy így örülök, hogy összejött” – mesélte Tóth Gabi, ami akár utalás is lehet szerelme számára.

„Az a mondanivalója a táncunknak, hogy mi leszünk leszünk a ti fiatalkori énetek a Mátéval. S azt táncoljuk el, a ti szerelmeteket anyuval” – árulta még el Gabi.