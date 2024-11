Szűk fekete felsőbe bújtatta rakoncátlan melleit Kiszel Tünde - Fotó

Habár a 2024-es ünnepek még hátravannak, Kiszel Tündének a november így is csak az ünneplésről szólt. A hó elején a naptárdíva ugyanis bejelentette, hogy elkészült 2025-ös kalendáriuma, ami már rendelhető is. Sőt, azt is kijelentette, születésnapi buliján még dedikálja is a már megvett példányokat. Nem csoda tehát, hogy a művésznő nagyon készült bingó party témájú estjére, amivel közelgő, 65. születésnapját akarta megünnepelni.

Fotó: Szabolcs László

Nagyon sajnálom, hogy most nem tudtam menni, de biztos vagyok benne, hogy ez is nagyon szuper este volt, mint a többi

- írták neki kommentben a fotók láttán, ami nem is csoda, hiszen Kiszel Tünde láthatóan kitett magáért, még a kebleit is megvillantotta szűk fekete felsőjében.

Nem ez volt az első születésnapi bulija a naptárdívának a héten. Tünde ugyanis pár nappal ezelőtt is bulizott, akkor is egy naptárbemutatóval egybekötött party keretein belül, ahol megjelenése természetesen szintén a toppon volt:

Gyönyörű vagy!

- kapta is a reakciót.