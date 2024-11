"Mint egy őzgida" - bőrszerkóban hódít Kiszel Tünde, elképesztően karcsú lett

A 2024-es évből nem sok maradt hátra, ami egyben azt is jelenti, hogy a rajongók ezután már csak egyet lapozhatnak Kiszel Tünde idei naptárában. Aggodalomra azonban semmi ok: a naptárdíva nemrégiben bejelentette, hogy a 2025-ös falinaptárak nyomtatása megkezdődött, sőt már meg is lehet rendelni.

Kiszel Tünde mindig lenyűgözi rajongóit / Fotó: Szabolcs László

Addig is, míg kézhez nem kaphatják a következő évit, a rajongók élvezhetik az aktuális hónap fotóját, amelyet Kiszel Tünde a közösségi oldalán is megosztott. A naptárdíva ritkán szokott hibázni, a mostani fényképe pedig ezúttal is levett mindenkit a lábáról.

2024. november! Bambi

- mutatta meg Instagramon Tünde, a kommentszekcióban pedig csakhamar áramlani kezdtek a bókok.

Olyan szép vagy, drága Tünde

- bókolt az egyik követő.

Mint egy kis őzgida, olyan cuki vagy Tündikém!

- áradozott egy másik rajongó.

Szerelmem

- fejezte ki a véleményét egyetlen szóval egy újabb kommentelő. Talán csak a póz és a ruha teszi, de a sztáranyuka ezúttal még a szokásosnál is karcsúbbnak néz ki!

Íme, a novemberi naptárfotó!