Könnyek közt: zavaros előzmények után így táncolt Szabó Zsófi a Dancing with the Stars színpadán

Szabó Zsófi és Suti András párosa nyitotta meg a Dancing with the Stars ötödik évadának negyedik adását, a video discót. Zsófi már a felvezető kisfilmben sírva fakadt, rettenetesen megterhelte ugyanis a kialakult helyzet, miszerint Andrei Mangra gyakorlatilag teljesen váratlanul eltűnt. Mint utólag kiderült: péntek hajnalban verekedésbe keveredett, kórházba került, majd a rendőrségen hallgatták ki hosszasan. A közönség az utolsó pillanatig nem is tudta, nem is tudhatta, fellép-e a műsorban. Zsófi a kisfilmben, könnyek közt azt is elárulta: megfordult a fejében, hogy feladja, de végül a folytatás mellett döntött, Suti Andrással pedig gyakorlatilag egy nap alatt kellett felkészülniük.

Szabó Zsófi latexruhában nyitotta meg a show-t

A zsűri alapvetően megdicsérte a párost, akik a kialakult helyzetet kiválóan kezelték. Végül 26 pontot kaptak. Zsófi a tánc után is üzent Andreinek, elárulta neki, mennyire hiányolja. Ekkor is a könnyeivel küzdött, hasonlóképp a kisfilmjéhez...

És mutatjuk a táncukat is...