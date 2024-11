Exkluzív interjúja után derült ki: Andrei Mangra nem tér vissza a Dancing with the Stars adásába. Szabó Zsófi párja - akárcsak egy hete - ezúttal is Suti András lesz.

Kezdődik az élő show Fotó: Bánkúti Sándor

Andrei videoüzenet küldött a résztvevőknek:

Úgy döntöttünk a Tv2-vel, hogy nem folytatom a versenyt a történtek után. Nagyon sajnálom, sok sikert kívánok. Zsófi, neked pláne. bBízzál magadban, ügyes vagy, gyönyörű vagy, vidd ezt a versenyt végig Andrással

- mondta a táncos.