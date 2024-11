Stana Alexandra sosem zárkózott el a nyilvánosságtól. Végigkövettük a lánykérését, esküvőjét, válását, legszebb és legnehezebb pillanatait. Egy dologról azonban eddig sosem beszélt: a sikerek és a hírnév a táncnak köszönhető, de mi történik, ha szögre akasztja a cipőjét? Mi a terve jövőre? Most mindenre őszintén válaszolt a Tények Plusznak.

Stana Alexandra már most kész tervekkel rendelkezik. Nem tagadja: felkészült a visszavonulás utáni időkre Fotó: Markovics Gábor

Stana Alexandra így képzeli el a jövőjét

Tavaly a Dancing with the Starsban Marics Peti mellett a döntőig menetelt, de nem teljesült az álma, hiszen Krausz Gáborék nyerték a műsort. Stana Alexandra elszántabb, mint valaha, most Kucsera Gáborral próbálja megnyerni a műsort. Szabadidejében egyre több helyen tűnik fel műsorvezetőként, még beszélgetős műsora is van Hermann Bertolddal.

Érdekes, hogy ha választanom kellene, hogy melyik komfortosabb, a beszélgetés vagy a tánc, akkor ez az az éve, ahol pont a kapukban vagyok, a kettő között. Most úgy érzem, hogy mind a kettőben nagyon jól érzem magam és még nem billen egyik irányba sem a mérleg nyelve

– árulta el Stana Alexandra, aki nem tagadja: hosszútávú céljaiban sokkal inkább a műsorvezetés szerepel, mint a tánc. Egyelőre azonban még nem áll készen, hogy szögre akassza a tánccipőjét.

A táncot és a Dancinget elengedni igazán akkor fogom tudni, ha ott van az a kupa a kezemben. Úgyhogy most már meg kell nyerni!

– mondta a táncosnő.