Balogh Tamásnét lehet szeretni, vagy nem szeretni, de egyet biztosian nem lehet vele tenni, semmibe venni. Erről számtalanszor tett tanúbizonyságot a Séfek Séfe idei évadában, hiszen ellenfelei heteken át kezdték úgy a napot, hogy biztosak voltak a kiesésében, de ő makacsul visszatért, vagy a séfek ítéletének, vagy a szerencsének köszönhetően. Sőt, még a kiesése után is megjelent pár percre, mint segítő. De ki is Balogh Tamásné, aki volt már szinte minden, csak akasztott ember nem, és hogy keveredett a biztosítás szakmába és persze az örökbecsű BP TV képernyőjére? Szóljanak a fanfárok és zúgjon a taps, mert ezekre a kérdésekre maga Melodi Eszter, vagyis Balogh „visszatérek” Tamásné válaszolt a Borsnak.

Balogh Tamásné komoly karriert tervez a Séfek Séfe után (Fotó: TV2)

Balogh Tamásné: Nem igazán találtam a helyem...”

– Somogyi lány vagyok, Kaposváron születtem és Csurgón éltem nagyon sokáig. Tizennyolc évesen felvettek a tanítóképzőbe, de végül nem végeztem el, mert időközben rájöttem, hogy nem ez az én utam. A zene mindig közel állt hozzám, és nem csak amolyan hobbi muzsikus szinten, hiszen tizenkét éven át trombitáltam és jártam kántorképzőbe is. Volt egy lagzi-zenekarom is, amivel jártuk az országot.

Ekkor született meg Melodi Eszter és így esett meg az a bizonyos tévészereplés is, amivel Ördög Nóri „buktatott le” az egyik Séfek Séfe adásban.

– Egyébként miután otthagytam a fősulit, nem igazán találtam a helyem, ezért Budapestre költöztem és egy darabig ügyfélszolgálatos voltam. Innen keveredtem a biztosítási szakmába, és itt meg is találtam a helyem, sőt a férjemet is egy lakásbiztosításnak köszönhetem – kezdte lapunknak Balogh Tamásné a Séfek Séfe idei szériájának emblematikus arca, akinek egyébként fogalma sincs, ki küldhette el a jelentkezését a TV2 gasztrorelaity-jébe.

A Séfek Séfe legmegosztóbb karaktere már a visszatérésre készül (Fotó: TV2)

Balogh Tamásné így került a Séfek Séfe műsorba

– Pontosan emlékszem, tavaly október hatodikára, mert éppen a főnököm születésnapját ünnepeltük, amikor csörgött a telefonom és egy hölgy közölte velem, hogy fogadták a jelentkezésemet a Séfek Séfébe, és be kellene fáradnom egy főzésre. Én otthagytam csapot, papot és még a főnökömnek sütött sajttortát is a hónom alá csaptam. Nagyon izgatott ez a lehetőség és még azzal sem sokat foglalkoztam, hogy egyébként én nem jelentkeztem a műsorba. Lehet, hogy egy barátom szeretett volna megviccelni, de engem nem olyan fából faragtak, hogy nemet mondjak egy ilyen lehetőségre, és mennyire igazam lett – mesélte nevetve a Séfek Séfe legellentmondásosabb karaktere, aki végül kitért a zenei karrierjére, amit most szeretne újra indítani, vagyis a visszatérést tervezi, pont mint a Terminátor 1984-ben. Ha pedig Balogh Tamásné olyan szavatartó, mint Schwarzenegger, akkor még legalább két zenei csemegét várhatunk Melodi Esztertől is.