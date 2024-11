Radics Gigi elárulta, mi a közös szenvedélyük a kislányával

Számomra a legkedvesebb Disney mese a Hófehérke, kislányként rengetegszer képes voltam megnézni. Nyilván a Kis hableányt is nagyon szeretem, hatalmas öröm volt számomra, hogy szinkronizálhattam és énekelhettem is. Nagy falat volt, de egyben megtisztelő is, úgy vélem, sikerült jól megoldani. Majd, ha 10 év múlva megmutatom a lányomnak, biztosan el lesz képedve. Bella is nagy Disney-rajongó, az összes Disney-hercegnőt imádja. Újra és újra végignézzük az összeset, elejétől a végéig. Úgy körülbelül nyolcszor egymás után. Ő olyan kislány, hogyha valamelyik karakter beakad nála, akkor azt nézni kell fixen, minden nap. Megmondom őszintén, nagyon örülök, hogy együtt élhetem át vele ezeket az élményeket, újra és újra