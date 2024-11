Itt a bizonyíték! Kibékült Hódi Pamela és Berki Mazsi - Fotó

Hódi Pamela és Berki Mazsi jó pár háborút megélt egymással az évek alatt, ám úgy tűnik, hogy végre rendeződött a viszonyuk. Azonnal kifejtjük, hogy ez hogyan is történhetett, ám még ne szaladjunk ennyire előre. Kicsit elevenítsük fel azt az időszakot, amikor a két édesanya között ment az adok-kapok, ráadásul egy olyan témában, ami a netezők között is nagyon megosztó volt. Ez pedig nem más, mint Pamela és Berki Krisztián közös gyermekének a szerepeltetése...

Hódi Pamela gyűlölte, hogy volt párja és Mazsi a kislányát szerepeltették (Fotó: Bors)

Hódi Pamela és Berki Mazsi háborúja

Mikor Berki Krisztián és Mazsi ismerkedtek, már akkor is nagy szerepet kapott a celeb oldalán a kislánya. Számtalan fotót osztott meg Natiról, annak ellenére is, hogy Pamela egy idő után arra kérte, ezt ne tegye. Az édesanya ugyanis meg akart egyezni gyermeke apjával, hogy lányukat ne mutogassák, de ez olyannyira nem sikerült, hogy Renáta is elkezdte szerepeltetni az oldalán Natit. Ez teljesen kiverte a biztosítékot Hódinál, de a hab a tortán csak most jön. Mikor Renáta várandós volt Emmával, részt vett egy terhesfotózáson, ahová elvitte Pamela és Krisztián lányát is. Természetesen készültek közös képek, viszont Mazsi egy olyan pólót viselt, amire mommy és a bonus mommy felirat került. Mondanunk sem kell, hogy a szőkeség őrjöngött a történtek után, és el is küldte melegebb éghajlatra "ellenségét"... Aztán megtörtént a tragédia, Krisztián halála pedig közelebb hozta a két anyukát. Ráadásul Mazsi a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor vendégeként elmondta, mennyire bánja, hogy annak idején úgy viselkedett Pamelával, ahogy nem kellett volna. Mint mondja: Krisztián nagyban befolyásolta a hozzáállását, azonban tudja, hogy ő is hibázott. Ezért bocsánatot is kért Nati édesanyától.

– Utólag nagyon bánom azt, ahogy mi a Pamelához álltunk. A mai fejemmel már biztosan más irányba terelném Krisztiánt. Ott még annyira kis fiatal csirke voltam, hogy nagyon könnyű volt engem befolyásolni… Abban az időben annyira felnéztem Krisztiánra, hogy ittam minden szavát és mindent úgy csináltam, hogy neki jó legyen. Persze, ez nem azt jelenti, hogy ebben a történetben csak ő lenne a hibás. Én is az vagyok. (...) Sok csúnya dolgot tettem a Pamelának. Ezt elmondtam neki személyesen, és elnézést is kértem tőle. Most hála Isten egy nagyon jó kapcsolat van köztünk. Volt, hogy valakinek kellett a telefonszáma és felhívtam őt, de olyan is előfordult, hogy egy munkával kapcsolatban kértem ki a véleményét – árulta el még tavaly októberben Renáta, s akkor mindenki biztos volt abban, hogy a két édesanya között szent a béke. Egészen az RTL verekedős műsoráig, amikor először Mazsi szállt ringbe, ellenfele pedig nem más, mint Megyeri Csilla volt. Akkor fel is tette a kérdést az egyik riporter Pamelának, aki a nézők között volt, hogy Berki özvegyének szurkol-e, mire a válasz egy gúnyos nevetés volt... Itt újra felmerült a rajongókban a kérdés, hogy mégis mi történhetett a két anyuka között?