Pásztor Anna elárulta, ki lesz a Dancing with the Stars győztese

Mai napig élénken él az énekesnőben a Dancing with the Stars első évada, amiben Köcse Györggyel versenyzett. Pásztor Anna és profi táncpartnere végül a harmadik helyen végzett, elképesztő produkciókat láthattunk tőlük. A műsor korábbi versenyzője az idei szériát is figyelemmel kíséri, és már az első adás közben kialakult a véleménye a párosokról.

Pásztor Anna bronzérmes lett Köcse Gyurival a Dancing with the Stars első évadában Fotó: MW archív

Pásztor Anna elárulta, kik a favoritjai

Nagy rajongója a Dancing with the Stars műsorának az énekesnő, aki örömmel vállalta a szereplést az első évadban, ahol bronzérmesek lettek Köcse Györggyel. Pásztor Anna az idei széria első adását a TV2 stúdiójában nézte végig, ki is alakult a véleménye a párosokról.

− Lenyűgözött WhisperTon és Tóth Katica első tánca, az a fiú egyszerűen más kategória – kezdte lapunknak a korábbi versenyző.

Brutálisan tetszik, amit a parketten művelt eddig, az, hogy ő balett táncos volt, rengeteget számít. Kérdés viszont, hogy a latin táncokban hogyan tud teljesíteni éppen a balett miatt, ami egy kötöttebb táncforma. Szerintem ők a befutók.

Nekem a nagy kedvencem mégis Törőcsik Franciska, szerintem a sztárversenyzők között nem is volt még ennyire légies versenyző. Ő egy született törékeny királylány, igazi vertcsipke, annyira finom! Nagy kedvenceim Baranya Dáviddal, a kortárs előadásuk maga volt a csoda!

Az énekesnő szerint mostanra bár kiegyensúlyozott lett a mezőny, de minden párosban van valami különleges.

− Utánuk szerintem Hegyes Berci és Mihályfi Luca, valamint Szabó Zsófi és párja jönnek. Mind a két csaj szexi, telivér, nagyon tüzesek, tűzről pattantak. Ezt a két párost mondanám a harmadik helyen.

Tóth Gabi is lenyűgözött, ahonnan ő már többször felállt, sokszor már sajnáltam, nem kímélték őt a kommentelők sem, az elején a zsűri sem, de bebizonyította újra, milyen erős nő!

Kucsera Gáborról sem felejtkezzünk el, aki egyszerűen imádnivaló, Stana Alexandra kihozza belőle a maximumot. Na és Vomberg Frici, aki mindig mosolyogva, előkelően suhan Südi Iringóval, látszik mennyire élvezik a táncot!