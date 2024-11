Palik László és Marsi Anikó nehéz időszakot éltek meg fiuk betegsége miatt

− Szerintem zseni jó viszonyunk van. Nekem a lányommal is, aki 34 éves, földöntúlian jó viszonyom van, de az ő esetében azt kell, hogy mondjam, mindig neki is szoktam mondani, hogy nem érdemlem meg! Mert amikor ő pici volt, én rohantam reggeltől-reggelig. Én nem voltam az ő kiskorában hétköznapi apuka. A két fiamnál viszont, hála a jó istennek, már képes voltam én is hétköznapi szülőként létezni és apataxi lenni, és az összes funkciójukban részt venni, ahogy a mai napig is. És bevallom őszintén, hogy az elmúlt két évtizedtől ezt kaptam a legnagyobb ajándékként számomra is meglepően, mert sem a környezetem, sem én nem gondoltam volna magamról, hogy képes leszek hétköznapi szülőként is funkcionálni. De azt gondolom, sikerült és szerelmes lettem ebbe a mesterségbe! Ha a látókörömben van mind a három gyerek, akkor tudom, hogy nincs baj… Egyébként nem parázom halálra az életet, de mindig van egy hajszál, akár a tudatalattiban is, hogy, de jól van? Én para apuka vagyok!

Palik László három házasságon van túl, állítása szerint mindenki mindenkivel jóban van. Közösen aggódnak a második feleségével a lányáért, illetve Anikóval a két fiúért.

Kitűnő viszony van! Tökéletes harmóniában, nyugalomban létezünk! Soha el nem szakítható kapcsolatok, hisz közös gyermekeink vannak, akiknek nagy szükségük van arra, mint minden gyermeknek, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott szülőket lássanak. Azt látjuk a két fiunkon is Anikóval együtt, hogy annak köszönhetően, hogy mi békében, barátságban külön váltunk egymástól, a fiaink is rendben vannak. Talán ez a legfontosabb! Ő is megtalálta a párját, én is megtaláltam a páromat, évek óta kiegyensúlyozott párkapcsolatban élek, minden jó és ezt érzékelik a gyerekeink is, és talán ettől is vidámak, kiegyensúlyozottak!

