Eltűnt Noszály Sándor

Az egykori Nagy Ő, Noszály Sándor állapota és viselkedése október elején az egész országot aggodalommal, sőt, olykor rémülettel töltötte el. A korábbi profi teniszező már az RTL verekedős műsorában is összefüggéstelenül beszélt a kamerák előtt, zavartan viselkedett. Ezt követően felszállt egy repülőre, és meg sem állt az Egyesült Államokig, ahonnan számos értelmezhetetlen videót töltött fel a közösségi oldalaira. Akkor már mindenki sejtette: nagy a baj. A gyanú sajnos be is igazolódott.

Noszály Sándor a pletykák szerint elhagyhatta a pszichiátriát (Fotó: Nemzeti Sport)

Testvére, Noszály Andrea közleményéből kiderült, az egykori sportoló súlyos mentális problémával, úgynevezett bipoláris zavarral küzd már hosszú évek óta, ami az életét is hosszú évek óta megkeseríti. Kezelését szakorvosok irányításával már akkor megkezdték Magyarországon, ám Amerikában azt is át kellett élnie, hogy letartóztatják.

Noszály Sándorról a kezelés megkezdése óta nem igazán tudtunk semmit, mindössze egy informátor kotyogott ki annyit, hogy a felépülése tovább tart, mint amire a hozzátartozók, vagy akár az orvosok előzetesen számítottak.

Noszály Sándor előkerült, majd...

November 6-án, szerdán este aztán némiképp meglepő dolog történt, ugyanis hirtelen két új idézet is megjelent Noszály Sándor Instagram-oldalán.

– Nem mindenki fogja megérteni az utad. Nem mindenki fog hinni abban, amiben te hiszel. De te mindig a saját utadon járj, és soha ne változtasd meg azt, aki vagy. Maradj igaz, maradj Te! – tette közzé az első üzenetet, majd egy furcsábbal folytatta.

– Ne hagyd, hogy az egész lépcsősor nyomasztani kezdjen. Csak az első lépésre figyelj! – tette közzé az idézetet egy lépcsősort ábrázoló képpel, amihez még annyit fűzött, "gyerünk már", mintha kissé türelmetlen lenne valami, talán a saját fejlődése miatt.

Noszály Sándor kezelése a szóbeszéd szerint véget ért

Lapinformációk szerint Noszály Sándor már elhagyhatta a pszichiátriát, az egyik portálnak ugyanis november 22-én sikerült elérnie őt telefonon. Akkor arról számoltak be, hogy a hangja alapján Noszály már sokkal jobban van, előzékeny és kedves volt, ám a történtekről nem akar nyilatkozni.