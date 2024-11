Mindent kipakolt Tolvai Reni, hatalmas melleinél nincs ma veszélyesebb

Tolvai Reni megmutatta, milyen valósághű borzongásban volt része Halloween alkalmából. Egy nemrég megjelent filmből inspirálódott.

Tolvai Reni egy az egyben úgy néz ki a halloween-i koszümjében, mint a hollywoodi színésznő / Fotó: TV2 / hot magazin

Tolvai Reni nem szégyenlős

Az énekesnő is csatlakozott a beöltözők csoportjához Halloween alkalmából, de nem akármilyen ruhával és sminkkel rukkolt elő. Az idén ősszel megjelent A szer című filmből Demi Moore-nak öltözött, a hátára egy hatalmas sebhelyet is készíttetett. Korábban egy fotót osztott meg az átalakulásról, most azonban egy még döbbenetesebb videóval rukkolt elő.

Átalakulásának az egyik központi eleme a gerincen végigfutó vágás, ami mellett csupán egy lenge, sárga színű, elől szétnyíló ruha takarja melleit. Talán mondanunk sem kell, hogy a celeb ezúttal is lázba hozta rajongóit, sokan méltatták szépségét és egyediségét.