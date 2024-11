A Megasztár dívája nem hitte, hogy idáig jut

Gyerek volt még, amikor az előző évadokat követte, ezért el sem tudja hinni, hogy most vele történik mindez. Tóth Abigél mindig is vágyott a színpadra, ennek ellenére elégedett volt a korábbi életével is, hiszen támogató közegben nőtt fel. Most pedig a Megasztár színpadán láthatjuk...

Tóth Abigél, a Megasztár versenyzője rosszul bírja a stresszt (Fotó: TV2 / hot magazin)

Megasztár - egy új élet kezdete

– Olyan ez, mint egy új élet kezdete. A régi életemet is nagyon szerettem, jó munkahelyem volt, jó és támogató főnökökkel, de titkon mindig arra vágytam, hogy közszereplő legyek. Olyan gyerek voltam, aki mindig dupla figyelmet kapott, és imádtam szerepelni. Azt viszont nem gondoltam, hogy egyszer idáig eljutok, emellett nagyon rosszul bírom a stresszt is, de ettől függetlenül nagyon várom, hogy újra meg újra színpadra léphessek – mesélte Abigél, akit a siker mellett a szerelem is megtalált.

Tóth Abigél: „Mindenkire féltékeny a párom” (Fotó: TV2 / hot magazin)

– Három-négy hónapja lett egy kapcsolatom. Nem könnyű az eleje, hiszen mindkettőnkkel bántak már rosszul. Kihasználást, tiszteletlenséget és sajnos megcsalást is éltünk már át. Ettől függetlenül szeretnék hinni a szerelemben, mert nem hiszem, hogy a párom velem is így bánna. A Megasztárt viszont sajnos nem viseli jól… mindenkire féltékeny, minden élő emberre, de még a halott bogárra is! – humorizált Abigél, aki több új barátot is szerzett.

Mindenkit szeretek, nagyon jó közösség alakult ki.