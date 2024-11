A Megasztár extravagáns énekesének édesapja megszólalt fiáról: „Óriási büszkeséggel tölt el, amit elért”

A szülők mellett a gyerekeknek is megvan a maguk elképzelése arról, hogy hogyan képzelik majd a jövőjüket. Dénes Dávidnak is erről már egész fiatal korában határozott elképzelése volt, amitől senki és semmi sem tudta eltántorítani. A Megasztár 2024 előtt is zenélt, a műsorba azért jelentkezett, hogy még többen megismerjék, és hogy minél több emberhez eljusson a zenéje. Most mindent egy lapra tett fel, és nem titkolja azt sem, hogy győzni akar. Szülei teljes vállszélességgel mellette állnak álmai megvalósításában. Bár Dávid már évek óta Budapesten él, egy élő show-t sem hagyna ki édesapja és édesanyja, ebben pedig a távolság sem jelent akadályt, Orosházáról utaznak fel, hogy fiuk mellett legyenek.

Dénes Dávid apukája nagyon büszke arra, hogy fia sokat elért a Megasztárban (Fotó: Szabolcs László)

A Megasztár énekesének szülei Orosházáról utaznak fiukat megnézni az élő show-ban

Apukája lapunknak elárulta, mit gondol a 26 éves énekesről, az extravagáns külsejéről, és nem utolsósorban arról, hogy mit érez Dávid sikereit látva.

Szokatlan, furcsa, ugyanakkor örömteli látni a színpadon.

– Az utóbbi időben már többször láttam zenélni, mégis még meg kell szokni az új helyzetet – kezdte mosolyogva Dávid apukája, majd érdeklődésünkre azt is elmondta, mikor vette észre, és miként fogadta, hogy fia nem mindennapi, pontosabban igen extrém figura.

– Ő már iskolás kora óta tervezte ezt, persze nagyon idegenként fogadtam, az édesanyja már kevésbé, ő hozzám képest sokkal jobban tud azonosulni a külsejével is. Nekem nincs tetoválásom, sem testékszerem. De megszoktam, és most már az összkép, amit ma látok, nagyon is tetszik nekem” – tette hozzá.

Dénes Dávid vasárnapi produkciójával elkápráztatta a zsűrit (Fotó: TV2)

Édesapja szerint Dávid jó gyerek volt

Az orosházi fiatalembertől az első két élő show-ban főleg rockzenéket hallhattunk. Mint minden fiatal tehetséges zenész ő is bontogatta a szárnyait, mi áll hozzá a legközelebb.

Azonos a zenei ízlésünk, bár korában próbálgatott más stílust is, az kevésbé tetszett nekem.

– Amikor rappelt, az egyáltalán nem tetszett, de úgy gondolom, hogy mára megtalálta az útját” – nyilatkozta lapunk érdeklődésére az énekes apukája. „Ő gyerekként jó fiú volt, sosem kellett megállítanom, mindig tudta, hol a fék, iszonyatos büszkeséggel tölt el, amit elért” – fűzte hozzá.