Az emberek egyenesen imádják a TV2 tehetségkutató műsorát, a hosszú idő után visszatért Megasztárt, amiben rengeteg elképesztően tehetséges versenyző hallható. Az egyik nagy esélyes, Dénes Dávid legutóbb olyan produkcióval örvendeztette meg a nézőket, hogy azóta is erről beszél a fél ország – nem csoda, hogy rá is nagy hatással volt az előadás.

Dénes Dávid / Fotó: TV2

Dénes Dávid teljesen lenyűgözte a Megasztár zsűrijét, hiszen Caramel állva tapsolt, Rúzsa Magdi pedig meghatódott az előadásán – sőt, Marics Peti is elismerően nyilatkozott róla. A közönséget is teljesen letaglózta a tehetséges énekes, aki a beol.hu beszámolója szerint érzelmes vallomást tett a produkciója után és még üzent is a rajongóinak.

Szétszakadtam az érzelmektől, ideje volt már. Remélem tetszett nektek és remélem lesz még lehetőségem hasonló és más produkciókat hozni

– írta Dénes Dávid.

Itt lehet megtekinteni az orosházi énekes, Dénes Dávid lenyűgöző produkcióját: