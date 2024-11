Kitálalt az egykori megasztáros, nem titkolta véleményét

Tizennégy évvel ezelőtt, a Megasztár 5-ben szerepelt a gyulai Adam’s Comedy, illetve a csapat énekese, a gyulai kötődésű Tóth Ádám. Az együttes akkor bejutott az élő show-ba. Tóth Ádám ezért is kíséri figyelemmel a most futó Megasztár Békés megyei főszereplője, Dénes Dávid produkcióit is.

Tóth Ádám nem bánja, hogy megmérettette magát / Fotó: beol.hu

2010-ben, amikor mi is versenyeztünk, a tehetségkutatók a fénykorukat élték, és a mezőny is nagyon erősnek számított. Abban az évadban olyan, később jelentős karriert befutott előadók szerepeltek, mint Kállay-Saunders András, Kökény Attila vagy a verseny akkori győztese, Tolvai Reni. Itt zenéltünk mi is a fiukkal, és bár csak később tudatosult bennem, de ez a szereplés volt a későbbi életem egyik origója

– nyilatkozta a beol.hu-nak Tóth Ádám. Bár az élőshow-ban nem jutottak igazán sokáig, de mégis meghatározó időszak volt ez számukra. Ádám számára azért is volt izgalmas ez az időszak, mert összejött egyik megasztáros társával, Lakatos Yvettel, amiről a bulvárlapok is sokat cikkeztek. Megjegyezte, ilyen szempontból nem sztáralkat, a szakításhoz pedig a köztük lévő távolság vezetett. A mostani szériával kapcsolatban elmondta, figyeli a műsorokat.

Dénes Dávid az álmaiért küzd / Fotó: TV2

Erős a mezőny, és külön örömteli, hogy Dénes Dávid személyében van Békés megyei, orosházi versenyző is, aki egészen kiváló énekes

– emelte ki Ádám.