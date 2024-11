L.L. Junior vászonra került

L.L. Junior több tízezres rajongótáborral rendelkezik, a több évtizedes pályafutása még most is rendületlenül felfelé ível. A közönsége szó szerint isteníti őt, teltházas koncerteket ad és, ha meghirdet egy személyes találkozót, arra is tömegek mennek el. Ezek után senki sem lehet meglepődve azon, hogy valakinek olyan ötlete támadt, hogy vászonra festi a kedvencét.

L.L. Junior nagy népszerűségnek örvend Fotó: Markovics Gábor

L.L. Junior festmény

A zenész maga is meglepődött azon, amikor kiderült, hogy egy feltörekvő, fiatal képzőművész, Zavira elkészíti az arcképét. A festményt nem Junior rendelte, a festőnő döntött úgy, hogy megörökíti a hírességet az örökkévalóságnak. Az úgynevezett Pop Art stílusban készült portré látványától L.L. Junior teljesen elolvadt:

Megtisztelő, már már zavarba ejtő érzéssel kerített hatalmába Zavira művészete, finom, érzéki anyag használata, precíz tónusai. Nyugodt szívvel ajánlom mindenkinek, sokkal szerényebb embereknek is, mint én...

– írta a zenész a róla készült festmény bemutatásakor.

A rajongók imádják

Junior a festményt az Instagram-oldalán tette közzé, egyfelől mert nagyon büszke rá, másfelől pedig érdekelte, hogy a követői vajon mit szólnak hozzá? A fogadtatás tulajdonképpen pozitívra sikeredett. Illetve...

"Sokan Szeretnek Junior! A dalaid nagyon sok embernek erőt adnak, többet között nekem is. Szerintem fantasztikus lett a festmény, szívből gratulálok a hölgynek!"

"Egy élő IKON vagy testvérem!"

Persze voltak, akik valami egészen mást láttak az elkészült alkotásban, de az ő véleményük sem tudta elvenni Junior lelkesedését.

"Szerintem Mága Zoltán hegedűművészre hasonlít!"

"Kim jong un..."

"Fásy"

"Pap Gergely peaches" – írták.