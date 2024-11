Lékai-Kiss Ramóna igazi kortalan szépség (Fotó: Fotó: Szabolcs László és Markovics Gábor / hot magazin)

Lékai-Kiss Ramóna fiatalon más kihívással nézett szembe, mint a mostani tinédzserek

Persze nem könnyű mindezt úgy megélni, ha valakire több millióan kíváncsiak. Ramira és a Barátok köztben játszó kollégáira pedig bizony mindenki kíváncsi volt.

– A mai napig szoktunk arról beszélni Szabó Erikával és Kinizsi Ottóval, hogy mekkora mázli, hogy abban az időben még nem volt közösségi média, és nem került ki minden mozzanatunk az internetre!

Így is előfordult persze, hogy megjelentek a címlapokon olyan „csínytevések”, amiket elkövettem. Ehhez lelkileg fel kellett nőnöm, és meg kellett erősödnöm, hogy tudjam: ez a népszerűség természetes velejárója. Voltak olyan interjúk és cikkek, amik nagyon mélyre mentek. Amikor ilyen történt, ott álltak a szüleim egy csokor virággal, és emlékeztettek rá: az a legfontosabb, hogy ők meg a barátaim tudják az igazat.

Meg kellett tanulnom, hogy közel tízmillió embernek nem lehet megfelelni.

Ramóna ma már tudatosan építi a közösségi oldalait, s odafigyel arra, hogy kiszűrje azokat a kommentelőket, akik tiszteletlenül viselkednek.

– Azért sok év kellett ahhoz, hogy megtanuljam kezelni a kommentelőket. Velem is előfordult, hogy embriópózban feküdtem az ágyon, és zokogtam egy-egy hozzászólás miatt. A prioritást kell ismételgetni magamban, hogy a család és a barátok a legfontosabbak. Amikor pedig megszületett a kisfiam, Noé, rájöttem, hogy tényleg semmi más nem számít, csak ő és a szeretteim. Noéval együtt egy új Ramóna is megszületett. A férjemmel, Mátéval és a kisfiunkkal egy nagy egység lettünk, támogatjuk egymást – mondta az édesanya, majd elárulta, hogy sosem félt külső segítséget kérni. – Hosszú évek óta, ha nem is rendszeresen, de ahogy van lehetőségem, járok pszichológushoz. Szerintem ez annyira fontos, annyira alapvető, mint az, hogy reggel felkelés után iszunk egy pohár vizet. Egy külső szemlélő mindig segít, és megkönnyíti az életünket.