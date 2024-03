Lékai-Kiss Ramóna: „Pótanyuka voltam a húgom számára”

Ezúttal is fontos szerepe lesz Lékai-Kiss Ramónának, hiszen a TV2-n hamarosan induló Hazatalálsz folytatásában továbbra is megformálhatja Trixit, az intézetben felnőtt lányt. A karaktere a nehéz múltja miatt többször szegett szabályt, hogy a „párja” kedvében járjon. Sokan azt gondolják, hogy a színésznő magánemberként áldott jó kislány volt – pedig valójában ő is szeretett borsot törni mások orra alá!

Lékai-Kiss Ramóna kicsiként sokszor állt a sarokban. (Fotó: Szabolcs László)

— Maradjunk annyiban, hogy kicsiként sokszor álltam sarokban, így Trixivel ebben is hasonlítunk.

Nem tagadom, előfordult párszor, hogy lógtam a suliból, és inkább a barátokkal töltöttem az időt. Volt olyan, hogy behívták a szüleimet, mert gondok voltak a magatartásommal, de aztán benőtt a fejem lágya

— kezdte Rami a hot! magazinnak.

A színésznőnek remek a kapcsolata húgával, Debórával. (Fotó: MTL)

Lékai-Kiss Ramóna és családja próbál megfelelő időt együtt tölteni

Családcentrikus személynek ismerhetjük a műsorvezetőt, ez pedig nemcsak a férje és a kisfia, hanem a húga vonatkozásában is teljes mértékben igaz. Mindent megtenne értük, olyannyira, hogy a tíz évvel fiatalabb testvérénél, Debóránál nemcsak nővér-, de pót­­anya­sze­rep­ben is tündökölt.

— Szokták mondani, hogy akkor tud valaki igazán rosszcsont lenni, ha van egy bajtársa, ez pedig sokszor a saját testvére szokott lenni az embernek.

Van egy húgom, bár mire ő megszületett, én a tizedik születésnapomat ünnepeltem, így inkább pótanyuka voltam a számára, mintsem nővér.

De azért nem kellett minket félteni, rengetegszer rosszalkodtunk együtt, csibészkedtünk, csak sokszor kijött a generációs különbség.

Amikor én megkomolyodtam, ő akkor őrült meg, amikor én lettem vadóc, akkor ő húzta meg a határait, és egy időben nehezen találtuk meg az összhangot, de szerencsére mindig a földön tudtuk tartani a másikat. Most, hogy mindketten édesanyák vagyunk, próbálunk megfelelő időt együtt tölteni, és néha csibészkedni

— tette hozzá nevetve az édesanya.

Lékai-Kiss Ramóna otthon érzi magát a Hazatalálsz csapatában. (Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ)

„Valahol legbelül csak arra vágyik, hogy szeressék”

Színésznőként ritkábban láthatjuk a képernyőn, pedig annak idején egy napi sorozat miatt ismerte meg az ország. Így igazi felüdülés, hogy ismét abban a szerepében lubickolhat, amit igazán élvez. Emellett a karaktere egy kicsit hasonlóan érez, mint ő, ezzel pedig Rami teljes mértékben tud azonosulni.

— Trixi, az általam megformált karakter egy nagyon érzelgős csaj, aki valahol legbelül csak arra vágyik, hogy szeressék. Nem is akárki, hanem a szerelme, Raja, akit Jaskó Bálint alakít. Mindketten gyermekotthonban nőttek fel, a karakterem pedig vakon követte Raját, és mindent elkövetett, hogy a kedvében járjon. Most felelősséget kell vállalnia a születendő babájáért; ez egy új helyzet Trixi életében, előtörnek belőle az anyai érzések.

Itt szerettem meg igazán, hisz ő is bármit megtenne a gyermekéért, de ez már legyen a második évad titka.

Nála alap a mozgás Lékai-Kiss Ramóna számára a sport szerves része a hétköznapoknak. Ha teheti, futással szellőzteti ki a fejét és tartja karban a testét, de más mozgásformák sem állnak távol tőle.