Hollywoodban volt az eljegyzés? Leblanc Győző elárulta az igazságot

Augusztusban volt két éve, hogy Leblanc Győző szerelme, Tóth Éva tragikus hirtelenséggel elhunyt. Az operaénekes sokáig azt hitte, fájdalma, gyásza sosem fog elmúlni. A mindennapjait a szomorúság borította be, azonban egy váratlan találkozás mindent megváltoztatott. Betoppant az életébe Szeredy Krisztina, akivel azóta hatalmas sikereket érnek el. Többször jártak külföldön, és itthon is rengetegen rajonganak a párosért. Mostanában egyre többször röppen fel a hír, a két híresség között több van munkakapcsolatnál, és egy hollywood-i eljegyzésről is beszélnek. Lapunk érdeklődésére a művész úr mindent tisztázott.

Leblanc Győző és Szeredy Krisztina között olyan jó a kémia, hogy sokan azt gondolják, a magánéletben is egy párt alkotnak Fotó: Szeredy Krisztina/Facebook

Leblanc Győző újra tud mosolyogni

– Visszatért a mosolygós Leblanc Győző. Valami olyan csodás élményekben van részem a partneremmel, Szeredy Krisztinával – úgy az előadásokban, mint a világjárásban –, amit remélni sem mertem korábban. Egy hollywoodi álom, amiben élünk. Újra a föld fölött járok másfél méterrel, és csak hálát tudok adni a Jóistennek ezért – kezdte a Borsnak, majd kitért arra is, mit jelent számára kolléganője.

– Óriási találkozás a miénk. Közös hullámhosszon vagyunk, ebben a kapcsolatban minden megvan.

Nem akarom elveszíteni Krisztinát, mert minden úgy tökéletes, ahogy van.

– Persze az ember nem tudja, mit hoz a jövő. Az életszeretete, a vidámsága rám ragadt, minden elképzelhető közöttünk, csak én szeretném nagyon hosszú ideig – amíg a pálya és az életünk egymás mellett – úgy folytatni, ahogy most van – hangsúlyozta.

Rengeteg közös élményt szereztek utazásaik során Fotó: Szeredy Krisztina/Facebook

Rengeteg közös élményt szereztek

Lapunknak azt is elárulta, nem véletlen, hogy az eljegyzésnek híre ment. Mindez egy közös munka részeként lett megörökítve.

Megjelent a legújabb klipválogatásunk, melyben Ausztráliában a Csendes-óceán fehér homokján sétálva, a Sydney-i Operaház lépcsőjén szerelmeskedve, Arizóna oázisában suhanva, a mesék kocsiján készítettünk felvételeket.

– Remélve, hogy aki kíváncsi ránk, örömét leli a gyönyörű helyszínekben is. Rengeteg élményben volt részünk az utóbbi időben. Miami beach partján fürödhettünk, láttuk azokat a gyönyörű villákat, amikben a milliomosok pálmafák között élnek. Arizónában, a Grand Canyon félelmetes mélységeit csodálhattuk meg. Ezeket az élményeket nem lehet elmesélni, ezeket élni kell. Hosszasan sorolhatnám, akkor sem érnék a végére – sorolta boldogan.