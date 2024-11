− Kettővel lejjebb egy posztban már valaki arra is rájött, hogy ez akkor történt amikor tett ki sztorit Edina egy autóban ülve, majd nyilatkozott, hogy oltásra mentek és mit gondolnak az emberek, hogy ő nem a gyerekeivel van. Szép lebukás − vélekedett valaki.

− Mások két nappal szülés után a kórházban lábadoznak, pláne császár után. Én örültem, ha elmentem a vécéig és vissza, de biztos bennem van a hiba − osztotta meg egy másik kommentelő.

A baba van az utolsó helyen nekik...

− merengett egy harmadik hozzászóló.

Kulcsár Edinának Amara születése után is fontos dolga akadt

A Ripost tavaly tavasszal számolt be arról, hogy Edina és a kislánya, Amara születése után sem tétlenkedett sokáig. Mivel a határidőnaplójába be volt írva, hogy manikűröshöz kell mennie, oda is sietett a kislány születése után öt nappal. Ha menni kell, hát menni kell!

A körmös szakember leírása szerint két órán keresztül készült az új manikűr. Valljuk be, nem szokványos program körmöshöz menni néhány nappal szülés után, de egy forgatás sem annyira tipikus elfoglaltság.