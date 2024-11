A Kőgazdag Fiatalok sztárja tette jóvá Manuel állatmenhelyi lopását?

Kivételesen jó helyre ment az a sok pénz… A Kőgazdag Fiatalok szereplői egy állatmenhelyre látogattak, PSG Ogli egy nagy autóval érkezett, tele rakománnyal.

A Kőgazdag Fiatalok sztárja, PSG Ogli ezúttal nem saját magára költött (Fotó: TV2)

PSG Ogli olyat tett, amit nem gondoltak volna róla

PSG Ogli, azaz Papp Olivér idén szerepelt a Dancing with the Stars-ban, nem titkolt célja pedig az volt, hogy egy másik arcát ismerje meg az ország. Bár a második adásban kiesett, úgy érzi, meg tudta mutatni egy új oldalát, s ezúttal a Kőgazdag Fiatalok című realityben sem csak az öncélú pénzszórásé volt a főszerep. Kőgazdag Metta és Szandi korábban már beszélt az állatok iránti szeretetéről és arról, hogy gyakran adakoznak, az izomcelebről azonban nem sokan gondolták, hogy imádott vagyonából rájuk áldozna. A szerda esti műsorban azonban egy számára fontos kutya síremlékéhez is ellátogat, meghatódva felidézni a közös emlékeiket, majd egy állatmenhelyre megy műsorbeli barátaival.

A helyszínen jól jött a testi ereje, ugyanis telepakolt autóból kellett kirámolni. Ez persze már jó alkalom a balhéra, a lusta fiatal, Aurél ugyanis nem hajlandó segíteni a pakolásban, sőt, legszívesebben el is tűnne a helyszínről, ugyanis rosszul viseli a szagokat… Szandi és Metta, akik nő létükre derekasan kiveszik a részüket a nehéz holmik pakolásából, alaposan rá is támadtak, kiabálásig és sértődésig fajult a helyzet.

Balhéztak a Kőgazdag Fiatalok sztárjai

– Gyerünk Metta. Na, haverom, gyere, felfújt karú – szólította meg Aurél Mettát és PSG Oglit, mikor meglátta a tíz-húszkilós kutyatápokat.

– Figyelj Aurél, megértem, hogy kisebb az izom a karodon, mint nekem, de azért csinálhatnád – támadt neki végül Szandi, majd Metta és Ogli is rákiabált, hogy álljon neki dolgozni.

Az indulatok később sem csitulnak: Aurél duzzogva utazik ki végül a történtek után, ahová nem is akarja magával hinni a többieket. Végül az egész banda megérkezik a festői szállásra, ahol kőgazdag énjük előtör és igencsak elégedetlenek, Metta például kiakad, amiért nincsen saját fürdőszobája: ő az illemhelyet ugyanis édesanyjával sem lenne hajlandó megosztani.